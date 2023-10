Fontos a jó kapcsolat Pápua Új-Guineával

A csendes-óceáni térség szerepe felértékelődik, ezért is fontos a jó kapcsolat Pápua Új-Guineával - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök, aki állami látogatásra érkezett szerdán Pápua Új-Guinea Független Államba.

A köztársasági elnök ötven tehetséges pápua új-guinea-i diáknak ajánlott fel felsőoktatási ösztöndíjat Magyarországon.



Novák Katalin emlékeztetett, hogy első alkalommal látogatott el magyar köztársasági elnök Pápua Új-Guineára, a két ország között pedig csaknem 40 éve jöttek létre a diplomáciai kapcsolatok.



Pápua Új-Guinea és Magyarország is keresztény országok, ami szintén alapot ad a két ország közötti jó kapcsolatoknak - jelentette ki Novák Katalin, hozzátéve: a látogatás alkalmat ad arra, hogy megemlékezzenek egy bátor magyar keresztény nőről, Molnár Mária misszionáriusról, aki mintegy 100 éve tevékenykedett itt.



Molnár Máriára emlékezve csütörtökön felavatták és megáldották azt a harangot, amelyet a Magyarországi Református Egyház adományozott.



Novák Katalin a tiszteletére adott programon elmondta, hogy Magyarország a jövő év második felében az Európai Unió (EU) Tanácsának soros elnöke lesz; ez tovább mélyítheti Pápua Új-Guinea kapcsolatát Magyarországgal és az EU-val is.



Szólt arról is, hogy Magyarországnak sosem voltak gyarmatai, "megtanultuk, hogy tisztelnünk kell a többieket", hogy mindig van valami, amit tanulhatunk a másiktól.



"Mi, magyarok tiszteletteljes nemzet vagyunk", Pápua Új-Guinea és Magyarország kapcsolatát is erre a kölcsönös tiszteletre kell alapozni - jelentette ki.



Pápua Új-Guinea és Magyarország népe, kultúrája, történelme, földrajzi helyzete egészen más, "közös bennünk azonban a kereszténység" - hangsúlyozta Novák Katalin.



A köztársasági elnök az ország főkormányzójának feladatait ellátó Soroi Eoe-val a gazdasági kapcsolatok erősítéséről és a környezetvédelemről tárgyalt, pénteken a miniszterelnökkel folytat megbeszélést.



Első ízben látogatott magyar államfő Pápua Új-Guineára, és a térségben is alig jártak még magas rangú magyar vezetők - mutatott rá Csenger-Zalán Zsolt nagykövet a közmédiának. Kiemelte: Óceánia és a szigetvilág, Ausztrália felértékelődik a mai geopolitikai helyzetben, nyersanyagok tömegei találhatók a térségben, és mindez lehetőséget jelent a magyar vállalkozásoknak, befektetőknek.



Azt mondta, a magyar köztársasági elnök által felajánlott felsőoktatási ösztöndíj program megalapozhatja a jövőben a magyar cégek jelenlétét a térségben. A Magyarországon tanuló diákok, visszatérve anyaországukba, magukkal hozzák a kialakított kapcsolatrendszert.



A nagykövet közölte, hogy a köztársasági elnököt a legmagasabb szintű katonai tiszteletadás mellett hivatalos látogatáson fogadták, a parlamentben pedig díszvacsorát adtak a tiszteletére.



Balog Zoltán püspök a közmédiának csütörtökön úgy fogalmazott: "13 ezer kilométerre jöttünk el, hogy egy csodálatos magyar református asszonynak az emlékét ápoljuk". Több százan, több ezren gondolnak Molnár Máriára, aki 100 évvel ezelőtt járt itt, ezen a szigeten, és megtérítette, kereszténnyé tette az embereket.

A harangot a Magyarországi Református Egyház adományozta a sziget szolgálatára, hogy istentiszteletre szólítsa a közösséget - közölte a püspök, hozzátéve: az egyház azt a harangot pótolta, amelyet még 1937-ben a felvidéki magyarok öntöttek, de elvitte a tájfun.



