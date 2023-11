Árpád-ház Program

A kiállított kövek nem pusztán faragványok a középkorból, azok ezer évvel ezelőtt a Szent István által alapított bazilika alkotóelemei voltak, és így megtestesítik mindazt, ami a magyarságot jelenti, ezért is kapta az állandó tárlat a Solium Regni - Az ország trónusa címet.

2023. november 17. 19:29

A Solium regni - Az ország trónusa című állandó kiállítás a székesfehérvári Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban az intézmény megnyitójának napján, 2023. november 17-én. MTI/Vasvári Tamás

Székesfehérvár hatalmas darabot őriz közös történelmünkből - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken, amikor megnyitotta az Árpád-ház program keretében, közel négymilliárd forintból megépült Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontot.

Gulyás Gergely rámutatott, hogy a város által őrzött darab "egy kicsit Atlantisz-kincse, az oszmán hódítás özönvize és az utána következő korok hordaléka alól kell kiásni". Úgy vélte, Székesfehérvár méltó ehhez a küldetéshez, komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a szakemberek a kutatásokat folyamatosan végezhessék, és azért is, hogy méltó módon lehessen bemutatni mindazt, amit a tudomány "ki tud halászni a múlt mélységes mély kútjából".



A miniszter kiemelte, hogy az új látogatóközpont a Nagyboldogasszony székesegyház történetét mutatja be, amely a magyar történelem egyik legfontosabb csomópontja: "itt állt az ország trónusa, itt koronázták meg királyainkat, az ország és a nemzet egészét jelképező korona jelenlétében esküdtek fel életre-halálra szóló szolgálatukra, itt temették el földi pályafutásuk után királyainkat, hogy az égi hazában is közben járhassanak örökségünkért".



Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a kőtár-látogatóközpont-kiállítótér nemcsak méltó módon őrzi az Árpád-ház hagyatékát, de meg is mutatja, hogy mire jutottak az elmúlt évek munkájával a kutatók.



A modern múzeumpedagógia eszközeinek köszönhetően átérezhető, milyen volt egykor a koronázó bazilika és hogy milyen szerepet játszott "közös múltunk" alakításában - fűzte hozzá.



"Az ország születésének évtizedeit bejárva érthetjük meg, hogy Európa lelke keresztyén, és ez kapcsol össze bennünket a kontinensen. És azt is látjuk, hogy csak annyira kapcsol össze, amennyire még keresztyén".



A miniszter leszögezte: tovább kell dolgozni azért, hogy a Nagyboldogasszony székesegyház "elmondhassa titkait", és hogy Szent István király halálának ezer éves évfordulóját, 2038-ban méltó módon ünnepelhesse meg a város és az ország, a nemzet és az egész keresztény világ.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester arról beszélt, hogy egyszerre több értéket tudtak megmenteni, hiszen egyrészt az egykori Köztársaság mozi épületében jött létre a látogatóközpont, másrészt az ezeréves köveket, kőfaragványokat méltó módon és biztonságos helyen tudják a jövőben őrizni.



A városvezető megjegyezte, hogy a székesfehérvári nemzeti emlékhely ma romterület, nem lehetséges bemenni a templomba és körbe nézni, imádkozni. Viszont a látogatóközpontot megtekintve, bárki kaphat lelki és szellemi tartalmat, tudást és információt arról, hogy amikor majd belép a koronázó bazilika területére, átérezze, miért is nevezik az ország bölcsőjének - tette hozzá.



Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy az intézmény nemcsak új kiállítótérrel és látogatóközponttal gazdagodott, hanem kutatóbázissal és raktárral is, amely minden tekintetben példaértékű. Jelezte, hogy a kiállított kövek nem pusztán faragványok a középkorból, azok ezer évvel ezelőtt a Szent István által alapított bazilika alkotóelemei voltak, és így megtestesítik mindazt, ami a magyarságot jelenti, ezért is kapta az állandó tárlat a Solium Regni - Az ország trónusa címet.



A sajtóanyag szerint a 2013-ban a székesfehérvári kihelyezett kormányülésen megálmodott Árpád-ház program eddigi legnagyobb fejlesztése valósult meg.

Az épület 400 négyzetméter alapterületű földszintjén az egykori koronázóbazilika bejáratát szimbolizáló, rekonstruált kapun keresztül lehet belépni a kiállítótérbe. A 350 négyzetméteres pinceszinten kaptak helyet az értékes kőanyagok, a második emeleten pedig múzeumpedagógiai foglalkoztató van, valamint a prépostság és a bazilika kutatástörténetét bemutató tárlat látható.

MTI