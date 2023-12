Az Európai Parlament továbbra is migránsinváziót segíti

Magyarország déli határán agresszíven özönlenek illegális migránsok, akik rendőrökre támadnak, többször lőfegyverekkel. Annak ellenére, hogy a videó levetítése az utolsó napirendi pontban történt, "döbbent csend volt a brüsszeli tárgyalóteremben" – rögzítette Rétvári Bence.

2023. december 5. 21:56

Rétvári Bence – hirtv

Az Európai Parlamentnek továbbra is migrációpárti javaslatai vannak a migrációs paktummal kapcsolatban, egyre több arra vonatkozó kivételt szeretnének beletenni a jogszabályba, hogy kik azok, akiknek könnyítetten engednék meg a bejutást az Európai Unióba, és utólag kellene elbírálni a kérelmüket - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament közötti egyeztetések még tartanak, és az uniós törvényhozó testület próbálja még tovább puhítani, migrációbarátabbá tenni a törvényjavaslatot, viszont az EU még az uniós választások előtt mindenáron át akarja azt erőltetni - tette hozzá az államtitkár a tagállamok belügyminisztereinek tanácskozása után.



"Láttuk már korábban, hogy még a saját eljárási szabályaival is szembement az Európai Unió, azokat átírva nem konszenzusra törekedett, hanem erőszakkal áterőltette a javaslatát, úgyhogy azt láthatjuk, hogy itt nem a jó javaslat, hanem a minél gyorsabb és minél inkább migrációpárti javaslat az, amit el akarnak fogadni és erőszakkal elfogadtatni mindenkivel" - hangoztatta az államtitkár.



Rétvári szerint 2015 óta hibás úton jár az Európai Unió, a migrációs paktum pedig csak ennek a folytatása és megerősítése lenne, ezért egy újfajta megközelítésre, elsősorban a határok védelmére és a menedékkérelmeknek az Európai Unió területén kívüli elbírálására volna szükség.



Hangsúlyozta: minél tovább halogatja az EU szembenézést a valósággal, annál nehezebb lesz helyrehozni korábbi hibáikat. Az illegális migrációval és az embercsempészekkel minden nappal egyre nehezebb szembeszállni, hiszen egyre szervezettebbek, egyre nagyobb tőkével rendelkeznek - tette hozzá.

Sokszor abból a pénzből fizetik az embercsempészek díját, amelyet Nyugat-Európában segélyként kapnak a migránsok - jelentette ki. A segélyt arra használják fel, hogy kifizessék a rokonaikat, barátaikat Európába csempészők díját - tette hozzá.



Rétvári Bence felhívta a figyelmet: "az Európai Unió eldöntheti, hogy melyik irányba megy tovább: 7500 kilométeren a saját belső határain állítja vissza a az ellenőrzést, vagy pedig 440 kilométernyi szárazföldi szakaszon Bulgária és Görögország Törökországgal közös határszakaszán, vagyis az Európai Unió külső határán állítja meg az illegális migrációt. Magyarország az utóbbit támogatja".



Arról is beszámolt, hogy a tanácsülésen közzétett adatok szerint az embercsempészeknek 5 ezertől, 16 ezer euróig terjedő díjat fizetnek az illegális migránsok, továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy Európán belül számos helyen visszaállították a határellenőrzést.



"Európában lassan több helyen lesz határellenőrzés, mint ahol nem. A tanácsülésen többen is megállapították, hogy az Európai Uniónak a belső határok nélküli térsége már a múlté, a határellenőrzések miatt megszűnt a szabadon átjárható Európa" - jelentette ki.



Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban megnőtt a terrorfenyegetettség az EU-ban, fokozzák a rendőrök közterületi jelenlétét, több helyütt a zsinagógákat is bezárták.



"Míg az izraeli fociválogatott Magyarországra jött, hogy biztonságban lejátssza nemzetközi mérkőzéseit, addig más országban növelik, főleg az arab illegális migránsok által támadott zsidó intézményeknek a védelmét" - emlékeztetett.



Rétvári Bence arra is kitért, hogy a tanácsülésen bemutattak egy rövid videót a résztvevőknek a Magyarország déli határán agresszíven fellépő illegális migránsokról, akik rendőrökre támadnak, többször lőfegyverekkel. Mint mondta, annak ellenére, hogy a videó levetítése az utolsó napirendi pontban történt, "döbbent csend volt a brüsszeli tárgyalóteremben".



"Sokan fotózták a videónak egyik-másik képkockáját, többen el is kérték ezt a felvételt. Az elsöprő többsége a brüsszeli döntéshozóknak és a belügyminisztereknek nem járt a magyar déli határnál, és teljes újdonság volt a számára, hogy pontosan mi is történik ott" - mutatott rá.



Az államtitkár szerint elgondolkodtató, hogy úgy hoznak hónapok óta döntéseket a migrációs paktumról, hogy amikor látják, a videón mi történik ténylegesen is a magyar-déli határnál, akkor döbbenet és csend uralkodik a teremben.

MTI