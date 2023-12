Hadseregünk új Leopardja

A továbbfejlesztett L55A1 harckocsiágyú akár már 5000 méter távolságon is biztosítja az ellenséges célok hatékony leküzdését.

2023. december 6. 13:15

Elektronika, körülvéve páncéllal – honvedelem/Horváth Sztaniszláv

A világ egyik legkorszerűbb harckocsijával bővül a Magyar Honvédség nehézdandára a következő napokban. Az első magyar felségjelzésű Leopard 2A7HU megérkezett Magyarországra, a „vadmacska" a NATO-nak felajánlott, de Magyarország biztonságát garantáló nehézdandár része lesz. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontos részeként hazánk 44 darabot vásárolt a világ legmodernebb harckocsijából.

Ez együttműködés garantálja azt, hogy a Magyar Honvédség nemcsak új eszközöket kap, hanem egy kiváló minőségű flottát, amelyet fontos szolgáltatásokkal is támogatja a német cég. A harckocsit kimondottan a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően gyártották a Krauss-Maffei Wegmann (KMW) cég németországi üzemeiben, a Leopard 2A7+ harckocsi változataként – erre utal a HU jelzés. A Leopardokkal a Magyar Honvédség komoly képességhez jut. Elsőként a 2A4HU típus 12 darabja került az MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz.

A Leopard 2A4HU harckocsik segítségével lehetővé vált, hogy a rövidesen érkező, világszínvonalú 2A7HU harckocsikat egy tökéletesen felkészült, motivált, a magyar egyenruhára mindig büszke harckocsizó állomány vegye használatba.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) felépítésében a 44 darab Leopard 2A7HU egy zászlóalj méretű alegységet jelent majd. A harckocsizó fegyvernem létjogosultsága jelentősen felértékelődött az utóbbi években – különösen az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján. A modern harckocsiknak, a professzionálisan kiképzett és alkalmazott harckocsi-alegységeknek komoly szerepe van a szárazföldi hadműveletek sikeres megvívásában. Hazánk földrajzi adottságai és hadseregének területvédelmi, védekező alaprendeltetése miatt, megfelelő gyalogsági és tüzérségi támogatással a tankok feltétlenül szükséges, elengedhetetlenül fontos részei a Magyar Honvédség arzenáljának.

A magyar Leopard páncélteste 7,7 méter hosszú, előrefordított löveggel a harckocsi hosszúsága 10,97 méter. A szélessége kiegészítő páncélzat nélkül 3,76 méter, magassága pedig 3,03 méter. A Leopard 2A7HU harckocsi tűzerejéről egy L55A1 típusú, L55 űrméret hosszúságú, 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik. A továbbfejlesztett L55A1 harckocsiágyú akár már 5000 méter távolságon is biztosítja az ellenséges célok hatékony leküzdését. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak. A harckocsi előkészítés nélkül képes 1,2 méter mélységű vízi átkelésre; előkészítéssel 2,25 méter mély gázlón, valamint 4 méter mélységű víz alatt is képes átkelni.

A harckocsi ágyújához többféle páncéltörő és többcélú; valamint két különböző típusú lőtéri gránátot szerzett be a Magyar Honvédség. Magyarország szerződést kötött a német Rheinmetall céggel nagy mennyiségű lőszer beszerzésére. A gyártásba a Rheinmetall Waffe Munition GmbH és a magyar kormány által létrehozott, tüzérségi lövedékeket gyártó várpalotai üzem is bekapcsolódik.

A Leopard 2A7HU harckocsi páncélvédelméről a kompozit merőleges síklemez, és a döntött előtétpáncél gondoskodik. A harcjármű képes sikeresen ellenállni a modern páncéltörő fegyverek fenyegetéseinek. A lakott területeken vívott harc sikere érdekében a harckocsihoz egy úgynevezett 360 fokos kiegészítő páncélzatot fejlesztettek ki. A kiegészítő páncél igény szerint fel- és leszerelhető, és a beépített környezetben biztosítja a nagyobb védelmet a páncéltörő fegyverekkel szemben.

A harckocsi kezelőszemélyzete négy fő: parancsnok, irányzó, töltőkezelő és a harckocsivezető. A páncéltestben elöl, a hagyományos középső pozíció helyett jobb oldalon foglal helyet a harckocsivezető, mivel a páncéltest bal oldalán egy kiegészítő lőszertárolót alakítottak ki. A toronyban három fő számára található hely. A torony jobb oldalán, egymás előtt foglal helyet az irányzó (elöl), mögötte (felette) pedig a parancsnok. A torony bal oldalán a töltőkezelő helye található. A személyzet kiképzése nagyrészt Tatán zajlik majd.

Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár felújított kupolaépületében idén októberben adták azt az új kiképző és szimulációs központot, amely a Leopard 2A7HU tankok toronyszimulátorának is helyet ad. Az új harckocsikkal nem csak világszínvonalú high-tech, számítógép vezérelte haditechnika érkezik Magyarországra, hanem harcképességének fejlesztésével párhuzamosan a Magyar Honvédség kiképzési, oktatási rendszere is megújul, s emellett saját eszközeink munícióval történő ellátásával a magyar hadiipar is állandó megrendeléshez jut, növelve az ország védelmi(ipari) függetlenségét.

honvedelem.hu