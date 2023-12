A dollárbaloldal hátba döfte a magyarokat

Mi nem Brüsszelt akarjuk képviselni itthon, hanem a magyar embereket és a magyar nemzeti érdekeket képviseljük Brüsszelben. Ezért nagyon fontos, hogy most a nemzeti szuverenitásunkról szóló konzultációs kérdőíveket minél többen kitöltsék – rögzítette Szászfalvi László.

2023. december 8. 12:03

Szászfalvi László – MTI/Máthé Zoltán

Szászfalvi László (KDNP), a térség országgyűlési képviselője a csurgói nemzeti konzultációs fórumon azt hangoztatta, hogy "a veszélyek, a nagy kihívások korát éljük". Őt kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, a koronavírus-járvány után, az orosz-ukrán háború időszakában, gazdasági nehézségek közepette felerősödtek a magyar szuverenitást megkérdőjelező "brüsszeli és környékbeli" próbálkozások. Brüsszel és környéke tele van korrupt politikusokkal, a belga hatóság nyomoz. Hogyan védekezhetünk magas politikusi pozícióban lévő bűnözők ellen?

– Elsősorban azzal, hogy továbbra is azon dolgozunk, hogy Magyarország egy erős ország legyen, hogy jó államot építsünk. Ennek számos szép eredménye van már az elmúlt 13 esztendő alatt. Megteremtettük a munkaalapú gazdaságot, egymillió új munkahely jött létre, erős családtámogatási rendszert hoztunk létre, ami a jövőt és a magyar megmaradást jelenti. Az idősekről, a nyugdíjasokról tisztességesen gondoskodunk most már nem csak szavakban, hanem anyagiakban egyaránt. Európában egyedülálló módon olyan rezsicsökkentési programot vezettünk be, amely páratlan és ezzel elértük azt, hogy az Európai Unióban Magyarországon a legolcsóbbak a lakossági rezsidíjak. Az elmúlt időszakban újra egyesítettük a nemzetet. A védekezésünk egy proaktív védekezés: erős, összetartó nemzeti egységet építünk. Talán még azt is fontos megjegyeznünk, hogy mindezeket az eredményeket úgy értük el, hogy ismét él és virágzik Magyarországon a konzervatív politika. Az elmúlt 13 évben bebizonyítottuk azt, hogy konzervatív, keresztény és nemzeti értékeket képviselve fejlődő gazdaságot, élhető országot és reményteljes nemzeti jövőképet lehet teremteni!



A baloldali ellenzék elárulta a nemzetet, guruló dollárokért hátba döfte a magyarokat Brüsszelben is és az országunkban is. A magyarok nem számíthatnak rájuk. Ám mi minden intézkedésünkkel és erőfeszítésünkkel bizonyítjuk újra és újra, hogy a magyar emberek, a magyar családok számíthatnak ránk, számíthatnak a nemzeti kormányra. És mi is számíthatunk arra, hogy támogatnak minket. Mi nem Brüsszelt akarjuk képviselni itthon, hanem a magyar embereket és a magyar nemzeti érdekeket képviseljük Brüsszelben. Ezért nagyon fontos, hogy most a nemzeti szuverenitásunkról szóló konzultációs kérdőíveket minél többen kitöltsék. Hiszen ez fogja megalapozni a kormány erejét, érdekérvényesítő képességét minden fontos, a jövőnket alapvetően meghatározó döntésben.

– Társadalmunkban miért kell tudatosítani, hogy mióta Szent István Szűz Máriának – tehát nem Szent Péternek, azaz a Szentszéknek – ajánlotta föl az országot, a magyar szuverenitás kötelező hagyomány. 1944-ben a német hadsereg, 1945-ben a szovjet ármádia túlerővel fosztott meg minket a szuverenitástól? A kilencvenes évek elején kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Miből merítsünk erőt a mindennapi honfoglaláshoz?



– A szuverenitásunk védelmének fontossága mindig ott volt a történelmünkben és a hagyományainkban. Ha nem volt meg, akkor is búvópatakként ott csörgedezett, talán külső szemmel láthatatlan módon. Sikeres és győzelmes történelmi pillanatok, időszakok hirdetik a szuverenitásunk és az alkotmányos önazonosságunk történelmet, kultúrát és fejlődést generáló erejét. Ám a szuverenitásunkért vívott harcok és küzdelmek is bizonyítják a nemzeti szabadságunk értékét és fontosságát. Mi magyarok újra és újra feltámadunk. Mindig újrakezdjük, minden történelmi kataklizma után felemeljük a fejünket és újjáépítjük a hazánkat. Mert több mint ezeréves keresztény állam vagyunk: keresztény hagyományokkal és értékekkel, melyek a létünk alapjai. Ebből a hitből merítünk erőt a mindennapi harcokhoz. Naponta kell helytállni, naponta kell megvédeni nemzeti érdekeinket és naponta kell megvívni a szuverenitásunkat is. Különösen ebben a mai globális, széteső világban. Amikor ráadásul a veszélyek korát éljük: járványok, háborúk, gazdasági kihívások. Ilyen körülmények között is felelős nemzeti és keresztény politikát megvalósítva, ugyanakkor praktikus reális döntéseket hozva meg tudjuk védeni alkotmányos önazonosságunkat és nemzeti szuverenitásunkat. De sohasem szabad feladni hitünket, meggyőződésünket és eszményeinket, melyek tartást és megtartatást adnak nekünk.

– Szuverenitásunk védelmében indult el a nemzeti konzultáció. Hogyan értethetjük meg a polgárokkal, hogy ma nem végvári vitézeink önfeláldozó harca, hanem egy papírlap kitöltése és annak postázása szükséges szuverenitásunk megvédéséhez?

– Mindenkinek a saját helyén és a maga módján kell harcolni és helytállni. Végvári vitézeink ma is vannak és küzdenek a déli határainkon. De valóban ma jellemzően nem fizikai módon kell a szuverenitásunkért harcolni, hanem szavakkal, kiállással, a nemzeti értékeink és érdekeink melletti tanúságtétellel és most a nemzeti konzultáció kérdőívének kitöltésével, valamint annak visszaküldésével. Európában mi vagyunk az egyetlen ország, ahol van nemzeti konzultáció. A magyar nemzeti kormány immár hagyományt teremtett Magyarországon, mintegy hungarikumot, amely lehetőséget ad a magyar embereknek, hogy ne csak négyévente az országgyűlési választásokon tudjanak véleményt nyilvánítani az ország fontos ügyeiben. Hanem újra és újra akkor is, amikor az ország jövőjét fontos és súlyos, a közös jövőnket meghatározó kérdések kerülnek terítékre. Amikor miniszterelnökünknek és a kormánynak fontos döntéseket kell meghoznia és kéri, várja az emberek megerősítését. Mert őket képviseljük. Ezért fontos a magyar emberek véleménye. Mennyire egyszerűnek és logikusnak látszik mindez és milyen megdöbbentő mégis, hogy a dollárbaloldal újra és újra megtámadja itthon és külföldön egyaránt a nemzeti konzultáció intézményét. Miközben örökké a magyarországi jogállamiságért és a demokráciáért aggódnak ők is és nyugati baloldali elvtársaik is. Pedig azt gondolom, hogy a nemzeti konzultációnál nem lehet demokratikusabb és a jogállamiságnak megfelelőbb eszközt találni. Számunkra fontos a magyar emberek véleménye a nemzeti jövő szempontjából, azt ki is kérjük, meghallgatjuk és annak megfelelően képviseljük is azokat.

Molnár Pál

gondola