Soproni térségi gyaloglónap

Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése, hogy megmozdítsa és rendszeres mozgásra buzdítsa azokat a nyugdíjasokat, akik még nem mozognak, gyalogolnak. A gyaloglás az egyik legolcsóbb mozgásforma, mert csak egy jó cipő kell hozzá. Ugyanakkor a magányos idős emberek társaságra lelnek a galogló klubokban és ez szellemileg, mentálisan is jó hatással van rájuk – fogalmaz Monszpart Zsolt.

2023. december 8. 12:46

Monszpart Zsolt és Dr. Sütő Teréz – archív

A Monspart Sarolta Egészséges Életmódért (MoSa) Alapítvány és az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata (OGYIK) Regionális Gyaloglónapot szervezett Sopronban december 7-én közel 100 fő részvételével. Erről az eseményről kérdeztük Monszpart Zsoltot, a MoSa Alapítvány kuratóriumi elnökét.

– Elnök úr, 2023-ban már 7 regionális gyaloglónapot szervezett az Alapítvány. Mennyire fontos ez a kormányzatnak, kapnak-e ehhez támogatást?



– Mind a hét idei rendezvényünk élvezte a kormányzat támogatását, mivel fontos a nyugdíjasok egészsége, minőségi időskora a kormányzati döntéshozóknak. November 29-én a budapesti regionális gyaloglónap és mentorképzés fővédnöke, Hornung Ágnes a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a budapesti rendezvény fővédnöke, megnyitó beszédében elmondta, hogy személyes jelenléte a bizonyíték arra, hogy mennyire fontos a kormányzatnak az idősek lelki-, testi „jólléte”. 2023-ban már több gyalogló rendezvényen is részt vett államtitkár asszony. A 10 legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó gyalogló klubvezetőt külön elismeréssel, emlékplakettel jutalmazta.

– Egy nem budapesti térségi rendezvény megszervezésének terhe kinek a vállát nyomja?

– Minden településen a helyi vezető a fő „motor” egy regionális nap megszervezésében. Az Alapítvány és az Országos Gyalogló Idősklub Hálózat önkéntesei minden esemény szervezését a második vonalból támogatják. Itt, Sopronban is az előkészítő munkák és szervezés meghatározó része a helyi gyalogló klubot vezető Dr. Sütő Teréz irányításával valósult meg. Nagy megtiszteltetés, ha a polgármester személyesen megjelenik és üdvözli a „régebb óta fiatalokat”. Volt két olyan rendezvényünk is, ahol a régió országgyűlési képviselője is megtisztelte személyes jelenlétével és buzdító beszédével a regionális rendezvényt. Sopronban a rendezvényt Dr. Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg.

– Mi a küldetése a MoSa Alapítványnak?

– Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése, hogy megmozdítsa és rendszeres mozgásra buzdítsa azokat a nyugdíjasokat, akik még nem mozognak, gyalogolnak. A gyaloglás az egyik legolcsóbb mozgásforma, mert csak egy jó cipő kell hozzá. Ugyanakkor a magányos idős emberek társaságra lelnek a galogló klubokban és ez szellemileg, mentálisan is jó hatással van rájuk. A MoSa Alapítvány küldetését és tevékenységét minden alkalommal bemutatom a környező településekről megjelent gyaloglóknak és klubvezetőknek. A gyalogló klubhálózat nyújtotta előnyökről és lehetőségekről is részletes tájékoztatást adok.

– Szoktak-e a mentornapok alkalmával orvosok is szót kapni?

– Minden esetben egy-egy vendég előadó orvos vázol hiteles képet a rendszeres mozgás előnyeiről. Sopronban Dr. Amberger Erzsébet, nyugalmazott tisztifőorvos, a Monspart Sarolta az idősekért díj idei kitüntetettje előadásában – többek között – a gyaloglás számtalan pozitív élettani hatását sorolta fel. Kivételes alkalom volt Sopronban, hogy Csillag Zoltán, mentőtechnikus, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Régiójának kommunikációs munkatársa a gyaloglás közbeni esetleges balesetek megelőzéséről és az elsősegélynyújtás fontosságáról beszélt.

– A mentorképzés a gyaloglóklub vezetők esetében mire terjed ki?

– Minden rendezvényünkön a gyaloglóklub-vezetők motiváló, rugalmas eszköztárát Eperjesi Amina minősített coach, az európai szakmai szövetség elnökhelyettese mutatja be. Nagyon széles a skála, az értő figyeléstől kezdve, a nyitott kérdések feltevésén keresztül, a napi lelki állapot feltérképezéséig sok mindent kell a klubvezetőnek megtennie. Rendszeresen segítjük a klubvezetőket vezetői módszertani képzéssel is.

A gyaloglás nemcsak mozgás, edzés, hanem ÉLMÉNY is, befogadó társaság, klub, szerető közeg. Minden konferencián szervezünk egy „kakukk tojást”, aki színesíti a programot, így vendégünk volt már – többek között – a Dumaszínház alapítója, Litkai Gergely is. A soproni konferencia résztvevőinek felpezsdítéséről Bartók Ildikó táncoktató gondoskodott ülő táncbemutató-oktatással, melyet a mozgásukban akadályozott idősek egészségvédelme és közérzet javítása érdekében dolgozott ki.

Reménykedünk abban, hogy egyre több olyan nyugdíjashoz elér a jelenleg 280 gyaloglóklub híre, aki még nem mozgott rendszeresen és a saját minőségi időskora érdekében megteszi azt a lépést, hogy csatlakozik egy klubhoz, vagy alapít egy új klubot a közeli barátaival, szomszédjaival.



gondola