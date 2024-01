A családokért a magyar, a szerb és a bolgár államfő

2024. január 1. 22:08

Közös újévi nyilatkozatban állt ki a családok fontosságáért a Családbarát Elnökök Hálózata. A magyar, a szerb és a bolgár államfő által jegyzett dokumentumot hétfőn Novák Katalin köztársasági elnök is közzétette a Sándor-palota honlapján.

A Novák Katalin magyar, Aleksandar Vucic szerb, és Rumen Radev bolgár köztársasági elnök által jegyzett nyilatkozatban azt írták: a Családbarát Elnökök Hálózata minden év kezdetét megfelelő alkalomnak tartja arra, hogy "tanuljunk a múltból és tervezzük a jövőt, és újult optimizmussal és reménnyel ragadjuk meg az előttünk álló lehetőségeket, és foglalkozzunk a számunkra fontos kérdésekkel".



Úgy fogalmaztak: "felemeljük szavunkat, ez alkalommal a családok fontosságáért a mai világban".



"Meggyőződésünk, hogy a családok jelentik a társadalom alapját, értékeink forrását és nemzeteink erejét. A család támogatást, útmutatást és szeretetet nyújt, valamint alakítja jellemünket és identitásunkat" - jegyezték meg.



A családot a legjobb környezetnek nevezték a gyermekek neveléséhez is, akik kijelölik az utat, amelyen a nemzetek járnak és alakítják a Föld jövőjét. Az erős családok biztosítják a felelősségvállalás kultúráját, amely hozzájárul a fenntarthatósághoz és csökkenti az éghajlatváltozás veszélyeit - emelték ki.



Hisznek abban, hogy a családok védelmet, segítséget és elismerést érdemelnek az államok és a társadalmak részéről. Ezért határozottan támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a családok jólétét, erősítik a családi összetartozást, támogató környezetet biztosítanak a családalapításhoz, lehetővé teszik a nők számára, hogy anyaként és a munkában is egyaránt érvényesüljenek, segítenek a rászorulókon, és biztonságos jövőt teremtenek a gyermekek számára - fogalmaztak.



Bátorítják polgáraikat, hogy az új évben továbbra is ápolják a családot mint a társadalom legfontosabb intézményét, és nyújtsanak segítséget a rászorulóknak.



"Tegyünk a családjainkért, és ezáltal országainkért" - írták a közleményben, békét, jólétet, egészséget és boldog új évet kívánva.

MTI