Áprilisban újra lesz CPAC Hungary

2024. január 12. 09:57

A tavalyi CPAC – politico/ap/mti/Koszticsák Szilárd

Idén áprilisban újra megrendezik a CPAC Hungary-t - jelentette be az Alapjogokért Központ főigazgatója pénteken a Facebook-oldalán megosztott videóban.

Szánthó Miklós a videóban azt mondta. 2022 emlékezetes év volt: a magyar jobboldal átütő győzelmet aratott, mert "kiállt Isten, a haza, a család és a béke mellett".



"Az első európai CPAC, a CPAC Hungary miatt pedig a globalista baloldal a megszokottnál is hangosabban óbégatott, a világ konzervatívjai viszont velünk együtt ünnepeltek, és volt is mit" - fogalmazott.



Hozzátette, hogy tavaly tovább léptek és kiírták a zászlóra, hogy a "fékeveszett baloldalt" csak a nemzeti erők nemzetközi összefogásával győzhetik le. "Összetrombitáltuk a seregeket és megfújtuk a kürtöket" - hangsúlyozta.



Úgy folytatta, hogy idén sorsfordító választások lesznek Európában és az Egyesült Államokban is; "soha nem látott veszélyekkel nézünk szembe".



"A globalista progresszió olyan szektává torzult, mely alapjaiban akarja megrengetni civilizációinkat: migrációt és genderőrületet zúdít ránk, miközben hallani sem akar nemzetről, szuverenitásról, gyermekvédelemről vagy éppen a békéről" - emelte ki Szánthó Miklós, hozzátéve, hogy 2024 a "mi évünk lesz".



Hozzátette: a budapesti CPAC-en az "egész Európából, sőt, a világ minden tájáról érkező szövetségeseinkkel sikerre visszük a jobboldal nemzetközi forradalmát: woketalanítunk, aztán lecsapoljuk a mocsarat, hogy visszavegyük Brüsszelt és visszahódítsuk Washingtont is!"



A rendezvényről azt közölte, hogy április 25-én és 26-án rendezik meg, főszónoknak pedig Orbán Viktor miniszterelnököt kérték fel.

MTI