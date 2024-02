Nagyboldogasszony-templom

2024. január 31. 22:07

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a felújított Nagyboldogasszony-templom átadásán Tamásiban 2024. január 31-én.

Átadták a felújított Nagyboldogasszony-templomot szerdán Tamásiban, az ebből az alkalomból tartott szentmise előtt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Hirt Ferencre, a Fidesz 2018-ban elhunyt országgyűlési képviselőjére emlékezett.

Soltész Miklós azt mondta, aki ismerte Hirt Ferencet, tudja, kerekesszékben élve, súlyos betegen milyen szenvedésen ment át. "Azt is tudjuk", hogy mit tett Tamási és a környező települések közösségeiért - tette hozzá.



Az államtitkár azt kérte az egyházközségtől, hogy a templommal együtt felújított plébániahivatal közösségi termét a néhai képviselőről nevezzék el.



"Ha valaki a közösségért annyit vállalt, mint ő, akkor megérdemli, hogy halála után is a közösséget tudja szolgálni" - mondta.



Felidézte: Hirt Ferenc búcsúztatásán határozták el, hogy elkészítik a leromlott állapotú templom és környezete felújításának tervét.



Soltész Miklós köszönetet mondott mindazoknak, akik a templomért létrejött összefogásban részt vettek. Sok ember munkája kellett ahhoz, hogy a kivitelezés magas színvonalon megvalósuljon - fűzte hozzá.



Az 1735 és 1745 között épült barokk stílusú műemlék templomot Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg. Az áldás előtt a többi között arról beszélt, a helyiek büszkék lehetnek arra, hogy meg tudták valósítani a templom felújítását. Úgy fogalmazott, reméli, hogy "szívében is megújul a közösség".



Csibi Imre plébános az MTI-nek elmondta, a 2022 őszén kezdődött és 2023 végén befejeződött munka során kicserélték a templom villamosenergia-hálózatát, új padlózatot kapott az épület, újrafestették a falait, restaurálták ornamentikáját. Megújult a toronysisak, és - egyebek mellett - energiatakarékos kültéri világítást építettek ki.



A kivitelezés közben a templomhajóban feltárták a sírját Tamási első plébánosának, az 1725-ben elhunyt Győri Mátyásnak, emlékére táblát helyeztek el a templom falán.



A felújítást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 548 millió forinttal támogatta, a szintén barokk orgonát 38 millió forintos magánadományból állították helyre.

