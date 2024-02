Jó Békésben élni!

Novák Katalin elmondta, otthon érzi magát Békésben, a múlt heti vármegye-látogatásával pedig az volt a célja, hogy minél több településre eljusson, minél több emberrel találkozhasson és minél többet tudjon meg a békési hétköznapokról.

2024. február 3. 08:55

Novák Katalin köztársasági elnök (k) Méhkerék standjánál, mellette balról fia, Veres Ádám a "Főzz és Segíts" rendezvényen, egy nemzetiségi és gasztronómiai forgatagon a békéscsabai CsabaParkban 2024. január 25-én. Az államfő kétnapos látogatásra érkezett előző nap Békés vármegyébe. MTI/Máthé Zoltán

Jó Békésben élni, az az életforma, amit a vármegye kínál egy családot alapító fiatalnak, sokak számára vonzó lehet - mondta el Novák Katalin államfő a Békés Megyei Hírlapnak adott, szombaton megjelent interjúban.

"Nekem sokat adtak a békési találkozások és bízom abban, hogy ezt nem csak én éreztem így" - értékelte az államfő Békés vármegyei látogatását.



Emlékeztetett arra: elnöksége kezdetén megfogalmazott öt területet, amelyekkel kiemelten foglalkozik - család, fiatal tehetségek, nők, különös figyelmet érdemlő emberek, szerethető Magyarország -, és ezekre Békésben külön odafigyelt.



Felidézte: vármegye-látogatásán találkozott békési "kis virtuózokkal", családi vállalkozókkal, olyanokkal, akik a mindennapokban nehézségekkel szembesülnek, de a vármegye büszkeségeit sem szerette volna kihagyni.



Novák Katalin úgy fogalmazott: "Békés vármegyében sosem volt egyszerű az élet", a Viharsarokban élőknek "mindig meg kellett küzdeniük a mindennapokért" és a legutóbbi népszámlálás is mutatja, hogy az országos átlagnál jóval nagyobb arányban csökkent Békés népessége. Mint mondta, ez nemcsak azért van, mert kevesebb gyerek születik, hanem azért is, mert sokan vándoroltak el az ország más részeire.



Hozzátette, látogatásán is megtapasztalta, hogy "a békésiek dolgos, küzdő emberek" és jó, hogy egyre több beruházás érkezik a vármegyébe.



Kiemelte: "ahhoz, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen a visszatérés, azt kell érezniük, hogy Békésben is van jövőjük". Ehhez javítani kell az infrastruktúrát, és például az M44-es gyorsforgalmi út építése ahhoz járul hozzá, hogy Békés jobban bekapcsolódjon az ország vérkeringésébe.



"Az az életforma, amit Békés kínál egy családot alapító fiatalnak, sokak számára lehet vonzó. Jó itt élni. Ha sikerül ezt a jó életet valamivel könnyebbé is tenni, akkor még többen döntenek majd a hazatérés vagy akár az ideköltözés mellett" - emelte ki az államfő.



Szólt arról is, hogy Magyarország támogatja Románia csatlakozását a schengeni övezethez, "és talán a békésiek várják azt a legjobban", mert nemcsak a kapcsolattartást teszi könnyebbé "magyar és magyar között a határ két oldalán", hanem lendületet is ad majd a határ mentén már most is meglévő gazdasági együttműködéseknek.



"Magyarországnak elemi érdeke, hogy jó kapcsolatokat ápoljon szomszédjaival, már csak az ott élő magyar közösségek miatt is" - mondta az államfő.



Novák Katalin az idei választásokról hangsúlyozta: Magyarországnak sem közömbös, hogy ki lesz az amerikai elnök, kik vezetik az európai intézményeket, milyen erőviszonyok alakulnak ki az Európai Parlamentben, mi lesz az osztrák választás eredménye, az önkormányzati választásokon pedig arról dönthetnek a magyar emberek, hogy a helyi közösségek élén milyen vezetők álljanak.



"Most van lehetőség arra, hogy megerősítsék vagy felülírják öt évvel ezelőtti döntéseiket" - fogalmazott.



Mint mondta, attól függően, hogy végül ki költözik a Fehér Házba, "alakulhat másként a világ folyása, változhatnak az ukrajnai háborúval kapcsolatos kilátások, de változhat a magyar-amerikai kapcsolatok intenzitása és minősége is".



Kiemelte: az Egyesült Államok fontos szövetségese Magyarországnak, és "Magyarország jó szövetséges, teljesíti kötelezettségeit, de ha valakitől, akkor éppen a szövetségeseinktől várunk el tiszteletet és készséget a kölcsönös megértésre", egy szövetségi rendszerben ugyanis "szuverén felek állnak egymással szemben, nem alá-fölé rendeltek".



Az európai parlamenti választáson arról is dönteniük kell a választóknak, hogy "a magyar érdekek miként jelenjenek meg a távolinak tűnő, mégis a mindennapjainkat is befolyásolni képes európai döntéshozatalban" - tette hozzá.



Az ukrajnai háborúról azt mondta, lassan két éve tart a háború, több tízezren haltak meg, s egyre nő a magyar áldozatok száma is, a háború következményei pedig a Magyarországon élő magyarokat is érintik. Közölte, egyre többen gondolják azt, amit Magyarország a kezdetektől képvisel, vagyis, hogy az egyetlen helyes törekvés a béke kieszközlése, az ukrán elnök is elkezdte egy békeformula kidolgozását, amelyben Magyarország is részt vesz.



Novák Katalin a demográfiai helyzetről szólva úgy fogalmazott, "ha nem születik gyerek, nincs jövője az országnak". A cél az, hogy Magyarország családbarát országgá váljon, a családbarát fordulat pedig megjelent a kormányzati szemléletben, intézkedésekben, adópolitikában, fejlesztésekben - jelezte, hozzátéve: ezek célja, hogy könnyebb legyen családot alapítani, a vágyott gyermekek megszületése ne ütközzön anyagi akadályba és könnyebb legyen a gyermeket nevelők helyzete.



Megjegyezte, sok eredményt értek el, "de van még feladat"; köztársasági elnökként kiemelten figyel a családokra, és a maga eszközeivel azon dolgozik, hogy a demográfiai fordulatot is elérjük.



Az államfő úgy véli, több nőre van szükség a közéletben, mert ha empátiából lenne "több a közéletben idehaza és a nagyvilágban a nők nagyobb jelenlétével, már az egy másfajta világot eredményezhetne".



Elmondta azt is, azért nyilvánította 2024-et a mozgás évének, mert "mozogni, sportolni jó, sportolni kell", és szeretné, ha az emberek nem csak szurkolnának a sporteseményeken.



"Ne csak azért legyen a magyar sportnemzet, mert sok aranyérmet szerzünk, hanem azért is, mert egyre több magyar ember érzi fontosnak a rendszeres testmozgást" - fogalmazott.



Az államfő elmondta azt is, szeretné, ha 2024 "a béke éve lehetne, és ha könnyebben, szebben, nagyobb egyetértésben élhetnénk Magyarországon".



MTI