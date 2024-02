Február végén indul a Frankofón Filmnapok

Február 28-március 10. között számos fesztiválsikert láthat a magyar közönség

A Francia Intézet szervezésében idén február 28. és március 10. között tartják a 14. Frankofón Filmnapokat, ahol a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben és a Turbinában 24 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Több közülük a világ legnagyobb fesztiváljain bizonyított már. A Cannes-i Filmfesztiválon négy díjat nyert a Négy nővér, ott volt a világpremierje a Mindent egy lapra című filmnek Virginie Efira-val, ott debütált a Mutánsok Romain Duris-szel, a Salem és a Bonnard - Egy festő szerelme is. A tavalyi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon szerepelt a Vadállat Léa Seydoux-val és az Őszi sanzon Guillaume Canet-val, Torontóban mutatták be a Nemkívánatos személyeket, az Annecy Nemzetközi Animációs Fesztiválon a Robotálmok pedig díjat is kapott. A Frankofón Filmnapok nyitófilmje A három testőr: Milady lesz.

2024. február 5. 15:43