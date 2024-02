Felpaprikázódott Gyurcsány Ferenc

Hevesen gesztikulálva, a riporter szavába vágva, izzadságcseppekkel az arcán próbált magyarázkodni a baloldal vezére, és a kérdést megkerülve, teljesen indokolatlanul a miniszterelnökről kezdett beszélni, majd a műsorvezetőt kezdte el felindultan, ujjal mutogatva kérdezgetni, hogy miért mer feltenni olyan kérdést, ami egyébként rengeteg ember érdekel.

2024. február 13. 10:53

Illusztráció – magyarnemzet

Hatalmas bajban lehet a baloldal, ha már a vezérük is ennyire ideges. Úgy tűnik, nem sikerült a dollármédia újabb lejáratási kísérlete sem. Minden bizonnyal a hídpénzbotrány miatt lehet ilyen idegállapotban Gyurcsány Ferenc.

Újabb – ki tudja hányadik – aláírásgyűjtését indítja a Gyurcsány-párt, ezúttal a köztársasági elnök kinevezése/megválasztása a téma, amivel kapcsolatban egyébként még egy megmozdulást is szerveznek – erről is kérdezték Gyurcsány Ferencet az ATV műsorában, ahol az a kérdés is felvetődött, hogy van-e egyáltalán értelme egy újabb gyűjtésnek, hiszen az eddigieknek sem volt eredménye.

A baloldal vezére, aki láthatóan már a stúdióba is ingerülten érkezhetett, már ezen a ponton idegeskedni kezdett, ugyanakkor amikor arról kérdezték, hogy Novák Katalinhoz és Varga Judithoz hasonlóan ő miért nem vállalta a felelősséget 2006-ban, miért nem mondott le, elszabadult a pokol.

Hevesen gesztikulálva, a riporter szavába vágva, izzadságcseppekkel az arcán próbált magyarázkodni a baloldal vezére, és a kérdést megkerülve, teljesen indokolatlanul a miniszterelnökről kezdett beszélni, majd a műsorvezetőt kezdte el felindultan, ujjal mutogatva kérdezgetni, hogy miért mer feltenni olyan kérdést, ami egyébként rengeteg ember érdekel.

A monológja végére, Gyurcsány teljesen kikelt magából, és a műsorvezetőt támadva közölte, hogy Valójában ön engem nem kérdez ezzel a kérdéssel, hanem vádol. Az ön kérdése, az vád. És visszautasítom, hogy ön vádoljon.

Majd közölte, hogy őt nem érdekli, hogy a műsorvezető kit, miről kérdez.

https://www.origo.hu/itthon/2024/02/idegrohamot-kapott-gyurcsany-ferenc-elo-adasban-video

Gyurcsány összeomlása és idegessége egészen meglepő, főleg, hogy egy hétköznapi hétfő estéről van szó, nem több tucat magyar és nemzetközi újságíró előtt kell válaszolnia a provokatív kérdésekre, hanem csupán az ATV-ben kell szerepelnie. Ez arra enged következtetni, hogy óriási bajban lehet a baloldal.

Az elmúlt napok eseményei, és a dollár- és Soros-média lankadatlan próbálkozásai után, hogy az egész nemzeti oldalt lejárassák, úgy tűnik, zavar van a balliberális rendszerben;

Gyurcsány, a baloldal vezérének minősíthetetlen viselkedése elárulta, nem jött be a baloldal számítása.

A magyar emberek tudják és látják, ki az, aki felelősséget vállal a tetteiért, és ki az, aki nem.

origo.hu