Jó Pásztor Óvoda

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az óvodafejlesztési program kapcsán köszönetét fejezte ki a katolikus egyháznak azért az együttműködésért, amelyet az elmúlt években tanúsított.

2024. február 15. 17:25

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (k) a Budakalászi Jó Pásztor Óvoda átadásán 2024. február 15-én. Balra Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A település a teljes terület átadásával, a tervek elkészítésével és a közterület rendezésével járult hozzá a beruházáshoz, a főegyházmegye pedig az építés és berendezés mintegy kétmilliárd forintos költségeit, valamint az üzemeltetési feladatokat vállalta. MTI/Máthé Zoltán

Magyarországon a magyar családok és a magyar gyermekek az elsők, ezt pedig nekik is érezniük kell - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára csütörtökön Budakalászon.

Vitályos Eszter, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a helyi önkormányzat együttműködési megállapodása keretében megépült Budakalászi Jó Pásztor Óvoda átadásán hozzátette: a családok anyagi támogatása mellett rendkívül fontos az intézmények, a bölcsődék, az óvodák, az iskolák fejlesztése is.



Kiemelte, ahol terveznek és építenek, ott van jövő és ott van jövőkép.



Emlékeztetett: 2010 és 2023 között az óvodai férőhelyek száma mintegy 18 ezer férőhellyel emelkedett, és az óvodák építésére, bővítésére több mint 320 milliárd forintot fordított a kormány.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az óvodafejlesztési program kapcsán köszönetét fejezte ki a katolikus egyháznak azért az együttműködésért, amelyet az elmúlt években tanúsított.



Az államtitkár kitért arra is, hogy az egyházi iskola, egyházi óvoda a gyermekeket neveli, de ha a szülők nem vesznek ebben részt, nem partnerei az egyháznak, a nevelőknek, "akkor bizony az a nevelés nem ér annyit, mint amennyit szeretnénk elérni".



Soltész Miklós azt mondta, erősíteni kell a nők, asszonyok tiszteletét, a gyermekek szeretetét, a nevelésben is megvalósuló odafigyelést és segítést.



"Azért, mert idősödik egy édesanya, őt nem cseréljük le; azért, mert valaki hibát követ el, nem lehet mindenféle gyalázatot rákiáltani" - fogalmazott.



Az épületet Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke áldotta meg, aki köszöntőjében felidézte, a Budapestről kiköltöző családok kapcsán évek óta érezték azt a pasztorális kihívást, hogy a plébániai foglalkozások, a hitoktatás mellett "jó lenne itt egy óvoda".



A polgármesterrel folytatott beszélgetés nyomán kiderült, hogy ebben az önkormányzat is partner, és a világi közösség is egyetért a szándékkal - jelezte.



"Adja Isten, hogy az a csoda, ami itt megvalósult pár év alatt, jellemző legyen másutt is" - fogalmazott Erdő Péter.

Gyetván Gábor, a főegyházmegyei iskolai főhatóság főigazgatója arról szólt, hogy a főegyházmegye több mint tízezer gyerek neveléséről gondoskodik, ami egyfajta sikertörténet, hiszen az elmúlt években gyakorlatilag megduplázódott az általa fenntartott intézményekbe járó gyermekek száma. Göbl Richárd (2011

Egyesület) polgármester szerint az intézmény átadása kötelességvállalásra is szólít: arra, hogy mindig kiálljanak a katolikus óvoda szellemisége mellett, "gyermekeinket katolikus hitre, keresztény erkölcsre neveljük". Az önkormányzat 2021 elején kötött megállapodást az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vezetőivel egy új katolikus óvoda megépítéséről - olvasható Budakalász honlapján. A cél egy tágas, korszerű négycsoportos óvoda megépítése volt.

A település a teljes terület átadásával, a tervek elkészítésével és a közterület rendezésével járult hozzá a beruházáshoz, a főegyházmegye pedig az építés és berendezés mintegy kétmilliárd forintos költségeit, valamint az üzemeltetési feladatokat vállalta. Az építkezés 2022 májusában indult.

A Budakalászi Jó Pásztor Óvoda a Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részeként vegyes csoportokkal kezdte meg a működést, az intézménybe felekezeti hovatartozás nélkül várják a gyerekeket.



MTI