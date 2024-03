Falath Zsuzsanna győzött a hungarofóbia ellen

A döntés értelmében Falath Zsuzsi munkaviszonya a Pozsonyi Városi Múzeumban nem szűnt meg, és mivel a munkaadó hibájából nem töltötte be a munkakörét, jogosult az elmaradt bérére.

2024. március 2. 08:39

Győzött az igazság, érvénytelen volt Falath Zsuzsanna elbocsátása. A Pozsonyi Kerületi Bíróság végzése alapján is érvénytelen volt Falath Zsuzsanna elbocsátása - Nagy Dávidot kérdeztük.

Négy éve húzódó peres eljárás végére tett pontot a Pozsonyi Kerületi Bíróság - emlékeztet Nagy Dávid, a Pozsonyi Városi Múzeumból elbocsátott Falath Zsuzsanna jogi képviselője. A perben első fokon tavaly született döntés, amely kimondta, hogy a pozsonyi múzeum a munkajogot megsértve bocsátotta el állományából a fiatal történészt.

Ahogy arra olvasóink bizonyára emlékeznek, Falath Zsuzsit szervezeti átalakításra hivatkozva bocsátották el a múzeumból, kevéssel a Magyar Hírlapban megjelent interjúja után. A perben bizonyítást nyert, hogy a történész az állását nem a munkaadója által megfogalmazott mondvacsinált ok miatt veszítette el. Ezt a döntést hagyta jóvá a Pozsonyi Kerületi Bíróság - hangsúlyozza Nagy, hozzátéve, hogy a határozatot már csak különleges esetben bírálhatja felül a Legfelsőbb Bíróság, amelynek azonban az ügyvéd szerint nincs meg a jogi alapja. Vagyis, húzza alá Nagy, kimondható, hogy a munkajogi pert Falath Zsuzsi megnyerte.

Az ügyvéd hozzátette, a munkajogi per mellett ügyfelével egy antidiszkriminációs eljárást is indítottak a Pozsonyi Városi Múzeummal szemben. Nagy Dávid bízik benne, hogy a munkajogi perben született kedvező döntés után ez az eljárás is felgyorsul, és már az idén tárgyalásra kerül sor.

