Az EU-csúcspolitika elszakadt a társadalmaktól

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) által a maastrichti szerződés 30. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián Ugrósdy Márton arról beszélt, a brüsszeli elitnek először meg kellene nézni, hogy mit szeretnének az európai emberek és mire van szükségük, és ez az, ami az elmúlt 30 év európai politikájából hiányzott.

2024. március 12. 09:12

Nagy szakadék van az európai csúcspolitika és az európai emberek között, ami tetten érhető az elmúlt időszak farmersztrájkjaiban, valamint az Európa-szerte elharapódzó radikális pártok térnyerésében - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára egy budapesti konferencián az MCC által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint.

Az MCC közleménye szerint a helyettes államtitkár előadásában kiemelte: a magyar kormány még mindig hisz abban, hogy megéri a fáradságot és az erőfeszítést kikérni az emberek véleményét.



Ugrósdy Márton szerint a soron következő európai parlamenti választásokon az emberek eldönthetik, hogy a kezükbe veszik a saját sorsukat, vagy elfogadják azt, hogy valaki más fogja irányítani a mindennapi életüket.



A Hidden federalism and democratic denial - 30th Anniversary of the Treaty of Maastricht - Rejtett föderalizmus és demokratikus tagadás – a Maastrichti Szerződés 30. évfordulója - című rendezvény a maastrichti szerződést és annak hatását vette górcső alá. A konferencia célja az volt, hogy közös platformot biztosítson az európai integráció szakértőinek Nyugat- és Kelet-Európából egyaránt.



A közlemény idézi Rodrigo Ballestert, az MCC európai tanulmányok műhelye vezetőjét, aki azt mondta: a maastrichti szerződés valóban mérföldkőnek számít, hiszen drasztikusan megváltoztatta az eredeti konszenzust, és az EU-t egy egyre szorosabb politikai unió útjára terelte.



Kifejtette, hogy Maastrichtban vetették el az EU-t ma sújtó legégetőbb válságok magját, amely a migráció, a zöldpolitika, az euró létrehozása, valamint az európai polgárság eszménye.



A nemzetközi konferencián szó volt arról is, hogy vajon Maastricht a föderalizmushoz vezető ugrást jelentette-e vagy egyszerűen csak az európai projekt elárulásáról volt szó, továbbá arra a kérdésre is keresték a választ, miszerint a maastrichti szerződés hozta-e létre a demokratikus deficited az Európai Unióban - írták.



A közlés szerint a rendezvényen felszólalt többek között Rudy Aernoudt, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság korábbi kabinetvezetője, Henri Malosse, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság korábbi elnöke, Julien Aubert, az Oser la France elnöke, valamint Jerzy Kwasniewski, az Instytut Ordo Iuris elnöke.



