Pedofilbotrány után hallgat a baloldal

Egy pedofilbotrány után titkolóznak, hallgatnak a baloldali vezetők, nincs felelősségvállalás és nincsenek személyi következmények - foglalta össze véleményét Simicskó István.

2024. március 18. 19:59

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. március 18-án. MTI/Bruzák Noémi

A hétfői napirend előtti felszólalások során a KDNP az újbudai óvodában kirobbant pedofilbotrányról beszélt: hallgatnak a baloldali vezetők egy pedofilbotrány után

Simicskó István (KDNP) arról beszélt, hogy a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte az egyik újbudai óvoda munkavállalóját, Gy. Pétert, aki a mosdóban molesztált kisfiúkat.



A frakcióvezető ténynek nevezte, hogy Gy. Péter anyja, az újbudai óvodák irányításáért felelős igazgatóként állt az önkormányzat alkalmazásában.

Hozzátette, hogy a baloldali önkormányzati vezetés pedig hatmillió forint értékben kötött szerződést a férfi cégével.



Hangsúlyozta, hogy a kerületi Fidesz-KDNP frakció az ügyben vizsgálóbizottságot akart felállítani, de ezt a baloldali önkormányzati képviselők leszavazták.



Egy pedofilbotrány után titkolóznak, hallgatnak a baloldali vezetők, nincs felelősségvállalás és nincsenek személyi következmények - foglalta össze véleményét.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt felelte, megköszönhetik a baloldalnak, hogy március 15-én "a szokásostól eltérőn most nem törtek zúztak". Túl nagy lehetőségük nem is volt, mert az MSZP egy sajtótájékoztató keretében ünnepelt, a Momentum rendezvényén tucatnyian voltak, míg Dobrev Klára a DK EP-képviselője egy videóban üzent a választóknak - tette hozzá. Azért bújtak el ennyire a saját választóik elől, mert az elmúlt évek során művelt gyalázatos politika után nem mertek kimenni az emberek elé - közölte.



Azt államtitkár kijelentette, ugyanez a sunnyogás, lapítás látható a XI. kerületi ügyben. A baloldal a kormányzása idején nem foglalkozott a pedofilbotrányokkal, akkor 81 ilyen eset miatt elítélt rab ült börtönben, most pedig 663 - emelte ki a jelenlegi kabinet gyermekvédelmi intézkedéseit soroló államtitkár.



Szavai szerint ami Újbudán történt, az nem véletlen, ugyanis Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének az egyik legjobb barátja László Imre XI. kerületi polgármester. Ezért nem véletlen, hogy nem szavazzák meg azokat a jogszabályokat, amelyek szigorításokat vezetnének be ezen a területen - érvelt Soltész Miklós.

MTI