Hazánk kulcsállam lehet kelet és nyugat között

Orbán Balázs könyvében írt a rezilienciáról is, ami ellenállóképességet jelent. Elmondta, ezt szuverenitásként is lehet értelmezni, de ugyanakkor a gazdasági nyitás is egyfajta ellenállóképességet ad.

2024. március 28. 22:01