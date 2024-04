EgészségAblak alkalmazás

Rétvári Bence tájékoztatása szerint az EgészségAblak ingyenes mobilalkalmazást már több mint 2,9 millióan használják.

2024. április 18. 09:11

Mostantól az EgészségAbalak mobilalkalmazásban minden felírt gyógyszer betegtájékoztatója is digitálisan elérhető a 'Receptek' menüpontban - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel.

Rétvári Bence hangsúlyozta: így minden beteg egyszerűbben fér hozzá a gyógyszer szedésével és mellékhatásaival kapcsolatos információkhoz. Az alkalmazás segítségével így már a gyógyszer kiváltása előtt is tájékozódhatnak a betegek az orvosság tulajdonságairól.



Ezentúl nem veszhet el betegtájékoztató, mert a kiváltásra váró gyógyszerek, a frissen, illetve a régebben kiváltott gyógyszerek betegtájékoztatói is ott lehetnek bárki zsebében az EgészségAblak alkalmazásban - tette hozzá.



Kiemelte: az új funkció segít a betegnek, hogy helyesen és biztonságosan szedjék a gyógyszert. Segíti elkerülni a hibás alkalmazásból adódó kockázatokat és mellékhatásokat.



A betegtájékoztató figyelmeztet a lehetséges mellékhatásokra, ellenjavallatokra és óvintézkedésekre is. Ez különösen fontos lehet olyan esetekben, amikor a beteg több gyógyszert is szed, vagy más egészségügyi problémái vannak - mutatott rá.



Rétvári Bence tájékoztatása szerint az EgészségAblak ingyenes mobilalkalmazást már több mint 2,9 millióan használják. Az eddigi fejlesztések révén már elérhető benne az összes egészségügyi dokumentumunk, a felírt és kiadott receptek, a háziorvos rendelési ideje, egyes előjegyzett járóbeteg időpontok, az oltási igazolvány, az Egészség A-Z tudástár, amelyben 1900 betegség és tünet leírása olvasható.



Emellett az applikációban a tb-jogviszony állapota is megtekinthető, és a 1812-es EgészségVonal is közvetlenül hívható. Az EgészségAblak alkalmazásnak köszönhetően minden egészségügyi adatunk és leletünk egy helyen, mindig kéznél lehet - áll a közleményben.

MTI