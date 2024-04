Magyarország csodálatos példát mutat

Az Egyesült Államokban próbálják megfélemlíteni az embereket, elérni, hogy gyűlöljék az országukat, a hazafias embereket csődbe akarják juttatni, a média tele van hazugságokkal - mondta Schlapp.

2024. április 25. 22:46

Magyarország csodálatos példát mutat, mert kiáll mindazért, ami fontos, csodálatos szövetséges, ihletet ad az amerikaiaknak - mondta a CPAC Foundation elnöke csütörtökön Budapesten, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján.

Matt Schlapp, aki az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) elnöke is, arról beszélt, hogy a civilizációk óriási csatája zajlik a világban, és ha az Egyesült Államok elesik, akkor a szabadság is elveszik, ezért világszerte örökre le kell győzni a kommunizmust.



Amerikában politikai és kulturális harc zajlik, amely valójában spirituális, lelki eredetű. Az Egyesült Államokban próbálják megfélemlíteni az embereket, elérni, hogy gyűlöljék az országukat, a hazafias embereket csődbe akarják juttatni, a média tele van hazugságokkal - mondta az elnök.



Matt Schlapp úgy fogalmazott, az Egyesült Államokban az elmúlt öt évben az emberek "elszenderedtek", nem hitték el, milyen agresszív lesz a baloldal, amely végül annyira agresszív lett, hogy az emberek "felébredtek a kómából".



A baloldal túl messzire ment, beképzeltté vált, és végzetes politikai hibákat követett el: alábecsüli Donald Trump támogatottságát, megnyitotta a határokat, célba vette a gyerekek nemi identitását, megjelent az antiszemitizmus - sorolta az elnök.



De a remény erénye most kezdi legyőzni a félelmet, és ha ismét elnökké választják Donald Trumpot, akkor ő le fogják zárni a határokat, és megvédi a gyerekeket a "hamis ideológiai zuhatagtól" - emelte ki Matt Schlapp.



Irakli Kobakhidze, Georgia miniszterelnöke azt hangoztatta, hogy országának is folyamatosan harcolnia kell a hagyományos értékek és a nemzeti identitás megtartásáért.



Régen kalapáccsal, most a média erejével támadnak a liberálisok és a bolsevikok, akik a szabadságot csak álcának használják, valójában azonban próbálják megszüntetni a szólásszabadságot, az egyén szintjén támadják az identitást, hogy ne legyenek erkölcsi határok, hagyományos nemek, megfosztják az egyéneket a kritikai gondolkodástól és a morális iránytűtől, azaz a szuverenitástól - mondta a miniszterelnök.



Georgia azonban megvédi szuverenitását és hagyományos értékeit - emelte ki Irakli Kobakhidze, hozzátéve, hogy a kiskorúak védelme érdekében a nemváltással és az azonos neműek házasságával kapcsolatban alkotmánymódosítást terjesztenek be.



Georgia miniszterelnöke méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, amiért szilárdan kiáll a magyar nemzeti identitás, a kereszténység és az állami szuverenitás mellett, és úgy fogalmazott, a magyar kormány modell mindenki számára, aki hazafias szellemben cselekszik.

MTI