Új premontrei apátsági templom Gödöllőn

Soltész Miklós közölte: a "birodalmak, legyenek bármilyen ideológiával felvértezve, legyenek bármilyen fegyverrel megerősítve, eltűnnek, de a kereszténység 2000 év óta itt van, él, mondhatnám azt is, virul a sok-sok nehézség ellenére, és üzenetét közvetíti".

Utoljára frissítve: 2024. május 23. 19:47

2024. május 23. 18:50

Résztvevők az új gödöllői premontrei apátsági templom avatásán 2024. május 23-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Átadták az új premontrei apátsági templomot Gödöllőn csütörtökön. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a rendet, amelyet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára olvasott fel.

Régóta várt esemény ez, hiszen a templom megépítését már száz évvel ezelőtt tervbe vették a Trianon után Gödöllőre menekült premontrei testvérek. Ez az épület így most nemcsak egy régi álom beteljesülése és a város ékessége, hanem annak a töretlen és megtörhetetlen hitnek és akaratnak is jelképe lesz, amellyel önök átvészelték a határon túlra került iskoláik elvesztését, a kommunizmus negyven évét és a rendszerváltoztatás utáni újrakezdés nehézségeit - írta Orbán Viktor.



"Kívánom önöknek, hogy a mai zavarodott világban is minél több embernek tudják átadni alapítójuk, Szent Norbert tanítását és példáját, aki a szemlélődés, a kemény munka és a közösségi élet harmóniáját hirdetve hozott lelki megújulást Európa számára" - tette hozzá.

faceboook/Soltész Miklós



Soltész Miklós közölte: a "birodalmak, legyenek bármilyen ideológiával felvértezve, legyenek bármilyen fegyverrel megerősítve, eltűnnek, de a kereszténység 2000 év óta itt van, él, mondhatnám azt is, virul a sok-sok nehézség ellenére, és üzenetét közvetíti".



A jöttment, életellenes, teremtettvilág-ellenes ideológiák elbuknak, megszűnnek, bármilyen hatalom, fegyver vagy média van mögöttük, de a zsidó-keresztény tanítás és annak hite örök. A premontrei rend elmúlt évszázadait viszontagságok, üldözés, tiltás jellemezte, de mindig talpra tudott állni, mindig újra tudta kezdeni az életet, és a nehézségek utána még nagyobbat alkotott - közölte.



Vécsey László, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint nemzedékek nyolc évtizedes vágya, a rend tagjainak álma öltött anyagi testet a templom felépülésével. Hozzátette: bár még nem fejeződött be egészen az építkezés, a falak "nem teljesen kész állapotban is a bizonyosság nyugalmát és békéjét sugározzák."



Vajon boldogabb-e a minden értéket viszonylagossá alacsonyító, meghaladni igyekvő nyugati fogyasztó, mint a templomépítő ember? Nem inkább boldogtalanabb, céltalanabb? Vajon nem egyre nagyobb káoszba süllyednek a kulturális alapjait veszni hagyó, szétcsúszó civilizációk?- tette fel kérdéseit.



Balogh Péter Piusz gödöllői apát arról beszélt, hogy az épületen és annak díszítésén a premontrei, a katolikus és a magyar hagyományok jelennek meg.



A templomépítés alapvető célja, hogy a rend tagjai, a helyi egyházközség, valamint a premontrei iskolaközpont tanárai, diákjai, öregdiákjai, a premontrei óvoda közössége és a premontrei nagycsalád minden tagja méltó módon tudjon részt venni a liturgiákon - olvasható az apátság közleményében.



A tervezés és az építés 3,9 milliárd forintból valósult meg, a berendezés pedig további 600 millió forintba került. Az építkezést a kormány támogatta a rend alapításának 2021-ben ünnepelt 900. évfordulója alkalmából.



MTI