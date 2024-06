Rétvári Bence a pénzügyi hadüzenetről

Nemcsak hogy nem fizetik ki azt a közel 800 milliárd forintot, amibe került a külső határvédelem, hanem megbüntetnek minket a schengeni jogszabályok betartásáért és a külső határ védeleméért - leplezte le a hungarofóbokat Rétvári Bence.

2024. június 16. 10:27

Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió Bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete, amiért nem fogadunk be migránsokat - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Rétvári Bence minden magyar ember számára teljesen igazságtalannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az EU-bíróság ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezték Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt.



Az államtitkár gigabüntetésnek nevezte a bírság összegét, hozzátéve, ez a 80 milliárd forint majdnem annyi, mint a teljes évi kórházi adósságállomány.



Felhívta a figyelmet arra, hogy akárcsak az egy héttel ezelőtti választási eredmény, úgy ez a bírság is Európa-rekord. Brüsszelben azonban nem hajlandóak elfogadni azt, hogy a magyar emberek népszavazáson, országgyűlési és európai parlamenti választáson is elutasítják, hogy ide tömegesen telepítsenek be illegális migránsokat - mondta.



"Mi továbbra is meg akarjuk védeni a saját országunkat, és ez úgy látszik, nekik elfogadhatatlan" - hangoztatta Rétvári Bence.



Megjegyezte, ez a hozzáállás különösen felháborító és elkeserítő, mert szerinte ebből az látszik, hogy Brüsszelnek fontosabbak az illegális bevándorlók, mint a magyarok vagy az európaiak.



Ezzel az ítélettel "a jogos önvédelem jogát akarják elvenni Magyarországtól, ki akarnak szolgáltatni minket a brüsszeli döntéseknek" - közölte az államtitkár, elfogadhatatlannak nevezve azt, hogy Brüsszel számára a magyar emberek jogai másodlagosak, és az EU szerint a törvények megszegőit kell előnyben részesíteni a törvények betartóihoz képest.



Kijelentette: felháborító, hogy erre használják fel a legerősebb jogi eszközüket, hogy a magyar emberektől meg akarják vonni azt a jogot, hogy meghatározzák, kikkel élnek együtt és megvédik a saját külső határukat.



A magyar válaszlépésről a kormánypárti politikus azt mondta, minden jogi lehetőséget meg kell vizsgálni, de az már látszik, hogy nem jogi döntés született, mivel a kérelemben szereplő összeghez képest hetvenszer akkora bírságot szabott ki Magyarországra a bíróság.



Rétvári Bence megfogalmazása szerint az ítéletet meghozó testületet ugyan bíróságnak hívják, de "Soros György által kiképzett, különböző Soros-szervezetekben megfordult emberekkel van tele", nagyrészt olyan emberekkel, akik korábban Soros Györgynek és az ő politikájának - aminek nagyon fontos része a migráció - "már leköteleződtek".



Bíróként olyan döntést hoztak - folytatta Rétvári Bence -, amelyben messze-messze túlterjeszkedve minden indítványon egy Európa-rekord bírságot szabtak ki Magyarország ellen, így próbálva bepréselni az országot az illegális migránsok befogadásába vagy no-go zónák létrehozásába.



Az államtitkár az interjúban megerősítette, Magyarország mindig meg fogja védeni a határait, Brüsszeltől pedig azt várta volna el, hogy fizesse ki a határkerítés létrehozásának és a külső határvédelemnek a költségeit. Azonban nemcsak hogy nem fizetik ki azt a közel 800 milliárd forintot, amibe került a külső határvédelem, hanem megbüntetnek minket a schengeni jogszabályok betartásáért és a külső határ védeleméért - tette hozzá.



A kormánypárti politikus a műsorban arról beszélt, sejtése szerint a Magyarországot elmarasztaló döntést már korábban meghozták Brüsszelben, a nyilvánosságra hozatallal azonban megvárták az EP-választásokat, mert tartottak attól, hogy emiatt nagyobb felháborodás lesz Brüsszellel szemben.



Sunyi módja az ilyenfajta ügyintézésnek olyan elmarasztaló döntést meghozni, amely egyrészt teljes mértékben semmibe veszi a jogszabályokat, másrészt pedig amelyet taktikázva, csak a voksolás után ismertetnek a nyilvánossággal - mondta Rétvári Bence.



Megjegyezte, ebből az látszik, hogy Magyarországra nem egyenlő partnerként tekintenek, csak azt szeretnék elérni, hogy betartsa azt, amit Brüsszelben eldöntenek.



MTI