Hazánk a világ egyik legbiztonságosabb országa

2024. június 22. 14:39

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond Tiszafüreden, az országos polgárőr napon 2024. június 22-én. MTI/Vajda János

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, van tehát mire büszkének lenni - hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton Tiszafüreden, az országos polgárőr napon.

Rétvári Bence, az Országos Polgárőr Szövetség és a tiszafüredi önkormányzat által szervezett ünnepi eseményen arról beszélt, sikerült elérni, hogy Magyarországon békében és biztonságban élhessenek az emberek. Hozzátette: olyan országokat hagyunk le ebben a "világbéke-indexben", mint Belgium, Japán, Németország, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok.



Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt években Párizsban, Brüsszelben, Berlinben, Barcelonában, Manchesterben és másutt számos ember halt meg merényletekben. Budapestről, magyar városokról ilyen híreket nem találunk az elmúlt évekből, mert itt sikerült megvédeni a magyar emberek biztonságát - emelte ki, hozzáfűzve, hogy ez köszönhető a rendőröknek, a polgárőröknek is.



Rétvári Bence az egyik legfontosabb megelőzésnek - szintén a polgárőrökkel együttműködésben - a külső határvédelmet nevezte. Hozzátette: abból az egymillió illegális határátlépési kísérletből, amelyet megakadályoztak a déli határon, sok tízezer a polgárőröknek is köszönhető, hiszen közös járőrözésben vettek részt. Kiemelte, hogy a közbiztonság az elmúlt években egyre inkább felértékelődik, mert a biztonság alapvető érték.



Kitért arra, hogy a polgárőrségnek két speciális tulajdonsága van. Az egyik az önkéntesség, másokért ajánlják fel saját szabadidejüket, a másik a jogos önvédelem. Szavai szerint azt látni sok területen, akár a migráció területén is, "mintha pont azt akarnák kiirtani az emberekből, hogy merjenek saját biztonságuk érdekében jogos önvédelemből kiállni".



Azt a fajta önvédelmi készséget módszeresen próbálják kiirtani az európai polgárokból, hogy megvédjék magukat az illegális migrációtól, a "no-go" zónáktól, a terrorizmustól, az egyre több áldozatot követelő merényletektől, "egy háborús helyzetbe sodródástól" - sorolta.



Amennyiben egy ország, jelen esetben Magyarország, ezt megteszi, azaz megvédi magát, "akkor olyan giga bírságokat kap, amelyeket az Európai Unió történetében sem nagyon láttak" - fogalmazott. Hozzátette: azért kell Magyarországnak fizetni, mert megvédi önmagát jogos önvédelemmel az illegális migrációtól, a háborútól.



Rétvári Bence szólt arról, hogy a polgárőrök újabb és újabb együttműködésre is nyitottak. Példaként említette, hogy a polgárőrök segítik az illegális hulladéklerakók felszámolását. Megemlítette, hogy sok helyen a polgárőrség tagjai és vezetői a helyi testületeknek is vezetői polgármesterként, vagy annak tagjaiként. Ez mutatja, hogy a polgárőrség teljes mértékben része a helyi közösségnek, nem egy élettől, a mindennapoktól, a helyi emberek igényeitől eltávolodott szervezet - emelte ki. Mint mondta: ezért sikeres a polgárőrség, ezért van 67 ezer tagja.



Az államtitkár a biztonság kiemelt fontosságáról beszélt, amelyet megtestesít a köztestületté vált polgárőrség. Rétvári Bence a beszédében köszönetet mondott a polgárőröknek.



Ujvári Imre (Fidesz-KDNP), Tiszafüred polgármestere elmondta, hogy Tiszafüred idén ünnepli várossá válásának 40. évfordulóját. Köszönetet mondott a polgárőrségnek, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, a vízirendészetnek a városért, a Tisza-tó régióért végezett áldozatos munkájáért. Szólt arról, hogy Tiszafüred az ország egyik legbiztonságosabb helye, ezt nem csak a lakosok, hanem a turisták is nagyra értékelik. Kiemelte: Tiszafüred és a Tisza-tó régió is nagyon szép fejlődésen ment keresztül a kormány támogatásának és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye támogatásának köszönhetően.



Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke kiemelte: a polgárőrség a béke, a nyugalom és a biztonság civil záloga a településeken. A polgárőrség "egy nemzeti kincs, mert annyira egyedi, annyira speciális és annyira különleges, hogy sehol, se Európában, se a világban nem található a polgárőrséghez hasonló civil bűnmegelőzési szervezet" - fogalmazott. Példaként említette, hogy a polgárőrök a Covid-járvány alatt az első vonalban nyújtottak segítséget a rászorulóknak, 2016 óta részt vesznek az országhatár védelmében is.



Balogh János országos rendőrfőkapitány kifejezte elismerését, egyben köszönetet mondott a polgárőröknek, hogy segítik a rendőrök munkáját.



A beszédek után ifjú polgárőrök tettek fogadalmat.

MTI