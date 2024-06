Európa-bajnok a férfi kardcsapat

2024. június 24. 20:41

eurosport

Aranyérmet nyert a magyar férfi kardcsapat vasárnap a bázeli vívó Európa-bajnokságon.

A Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Decsi Tamás alkotta együttesnek a 16-os táblán még nem kellett vívnia, a negyeddöntőben hat tus különbséggel nyert a georgiaiak ellen, a négy között pedig 13-mal verte a németeket.



Az olimpiára készülő, világbajnoki címvédő magyar alakulat, amelyből hiányzott az áprilisi bokasérüléséből már felépült, de még otthon edző Szatmári András, az aranyéremért a románokkal csapott össze az Eb utolsó fináléjában.



A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi kezdett, de nem találta a távolságot és a ritmust a langaléta Razvan Ursachival szemben. Rabb azonban rögtön javított a csapat helyzetén 3-5-ről Radu Nitu elleni 7-1-es győzelemmel fordított. Gémesi következett Vlad Covaliuval és a fiatal román - akinek az édesapja a 2000-es olimpia bajnoka - többször meglepte ellenfelét. A magyar kardozó 8-5-re kikapott, de az első kör után így is egy tussal vezetett a csapata.



Rabb megint eredményesen vívott, 5-2-re verte Ursachit, aztán Szilágyi ugyanennyire Covaliut, Gémesinek viszont megint nem ment, a távolsággal akadtak gondjai Nituval szemben, de küzdött és 5-9-es eredménnyel a héttusos előnyből hármat megőrzött.



A harmadik kör 30-27-ről indult, de a remeklő Rabb Covaliu elleni 5-1-gyel azonnal visszaállította a különbséget. Gémesinek megint sokat kellett dolgoznia, Ursachi többször jó ütemben vitte be elővágását, végül azonban 5-5-ös döntetlennel zárult az asszó, így Szilágyi 40-33-nál ment fel az utolsó ütközetre a pástra. A vele szemben álló Nitu harcosan vívott, csökkentette hátrányát, de nagyon veszélyes közelségbe nem került. Végül Szilágyi 44-40-nél a pást végébe szorulva egy szép védés-visszavágással fejezte be a mérkőzést.



Decsi András szakági vezetőedző az M4 Sport helyszíni stábjának azt mondta, maximálisan elégedett a teljesítménnyel és az elért eredménnyel.



"Kicsit felforgatott csapat lépett pástra Szatmári Andris sajnálatos sérülése miatt, de a fiatal Rabb Krisztián nagyszerűen helytállt, a jövő nagy reménysége mindenképpen" - jelentette ki a szakvezető, hozzátéve, hogy a csapat tagjai a magyar kardhagyományokat folytatva szép teljesítménnyel győztek.



Az olimpiával összefüggésben azt mondta, ez az Eb "elsősorban önbizalomnövelő" volt, mert nem találkoztak olyan csapattal, amellyel megmérkőzhetnek majd a párizsi játékokon.



"Edzésállomás volt, de azért mégiscsak Eb" - fogalmazott.



"Nagyon nagy élmény volt a csapattal vívni, a döntőben is nagyon higgadt tudtam maradni és nem azzal foglalkoztam, hogy Európa-bajnoki döntőt vívok, hanem mindig arra, hogy a következő tust én adjam. Nagyon boldog vagyok és nagyon jó érzés az első Európa-bajnokságomat így zárni" - értékelt Rabb, majd Szilágyi arra emlékeztetett, hogy nem lesz sok idejük az ünneplésre, ugyanis nemsokára újra edzésbe állnak.

"Most még azért az ünneplés pillanatait élvezzük, de két nap múlva már edzőtáborba utazunk Ausztriába és utána már folyamatosan készülünk a párizsi olimpiára, úgy hogy nem lesz sok időnk túl ünnepelni ezt a győzelmet. Ez egy jó előjel az olimpia előtt, de nekünk lesz egy fontosabb feladatunk is öt hét múlva" - hangsúlyozta a háromszoros olimpiai bajnok kardozó.

Ezt megelőzően 2022-ben győztek kontinensbajnokságon a magyar férfi kardozók, akik mostani diadalukkal a küldöttség hetedik érmét szerezték a svájci Eb-n. Egyéniben második volt a párbajtőröző Siklósi Gergely és a kardozó Pusztai Liza, illetve a harmadik helyen végzett párbajtőrben Andrásfi Tibor, csapatban pedig másodikak lettek a férfi tőrözők és a női párbajtőrözők, míg harmadikként végeztek a női tőrözők. A magyarok így egy arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zártak.

Eredmények:

férfi kard, csapatverseny (12 csapat):

---------------------------------------

negyeddöntő:

Magyarország-Georgia 45-39

elődöntő:

Magyarország-Németország 45-32

Románia-Törökország 45-44

a 3. helyért:

Törökország-Németország 45-42

döntő:

Magyarország-Románia 45-40

A végeredmény: 1. Magyarország (Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Decsi Tamás), 2. Románia (Matei Cidu, Radu Nitu, Vlad Covaliu, Razvan Ursachi), 3. Törökország (Muhammed Furkan Kalender, Enver Yildirim, Tolga Aslan, Furkan Yaman)



MTI