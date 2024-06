Migráns nyílpuskával lőtt nyakon őrt az izraeli nagykövetségnél

A sebesült agyonlőtte a támadó migránst. Migránsok magyar-szerb rendőr járőrre is rálőttek a határtérségben - emlékeztetett a főtanácsadó.

2024. június 29. 19:47

Az illegális bevándorlók tevékenysége egészen biztosan veszélyt jelent a helyi közrendre és közbiztonságra, mindegy, hogy ideiglenesen vagy tartósan, a véglegesség szándékával vannak jelen egy országban - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatorna műsorában szombat délután.

Bakondi György ezt annak kapcsán mondta, hogy szombat délelőtt nyílpuskával lőtt nyakon egy csendőrt egy férfi a belgrádi izraeli nagykövetségnél.



A csendőr bár megsebesült, lelőtte a támadót, aki meghalt. A szerb belügyminiszter szerint az elkövető az iszlamista vahhábita mozgalom egyik tagja volt, ezért az esetet terrorcselekményként kezelik a hatóságok - hangzott el a műsorban.



Bakondi György kiemelte: a vahhábita az iszlámnak egy kifejezetten agresszív és harcos ágazata, általában a terrorcselekmények elkövetői között az előfordulása igen gyakori. Az, hogy Szerbiában történt ilyen eset, azt mutatja, hogy ott is történtek változások - tette hozzá.



Jelezte, vizsgálják a szerb hatóságok, hogy a csendőr elleni támadás ügye mögött milyen szervezeti háttér van.



Szerbiában korábban arra vigyáztak az embercsempészek és a migránsok, hogy a lakosságot és különösen a rendvédelmi erőket ne támadják meg.

Később több magyar nemzetiségű családot ért támadás, sőt magyar-szerb rendőr járőrre is rálőttek a határtérségben - emlékeztetett a főtanácsadó.



Hozzátette: most a szerb rendőri erők akciója - amelyet a magyar rendőrség támogat - hatására a magyar határ megközelítése ellehetetlenült vagy legalábbis jóval nehezebb lett. Éppen ezért az embercsempész bandák is áttették a székhelyüket a bosnyák-horvát határ térségébe, és onnan a horvát rendőri erők is gyakorta visszaküldik Boszniába vagy onnan tovább, Szerbiába az illegális bevándorlókat - közölte Bakondi György.



Bakondi György kiemelte, rendkívül pozitív hatása van a belbiztonságra azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket Magyarország, a magyar rendvédelmi erők a magyar-szerb, a magyar-román, a horvát, a szlovén vagy az ukrán határon tesznek.



Kijelentette: Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában.



Bakondi György kérdésre válaszolva elmondta: az illegális bevándorlás Európa-szerte "nagy kérdés"; a küszöbön álló magyar európai uniós elnökségnek is az egyik fő kérdése a külső határok őrizete, az illegálisan, erőszakosan érkezők távoltartása, illetőleg útnak indulásuk megnehezítése vagy éppen megelőzése.



Közölte, bíznak abban, hogy az elnökség fél éve alatt valamifajta előrelépést el fognak tudni érni, hiszen ez a magyar, illetve az európai uniós lakosság szempontjából kulcskérdés, a jövő biztonságát alapozza meg.



Bakondi György kitért arra is, a határkerítések mindegyike pozitív megítélésű volt, kivéve a magyart, amely első pillanattól kezdve rendkívüli politikai támadások kereszttüzébe került. Amikor a lett kerítés megépült, az EU biztosa odament és azt mondta, hogy az "a demokráciát védelmezi" - idézte fel.



"A kerítések a demokráciát soha nem védelmezik", Európa biztonságát kell védeniük minden olyan negatív behatástól, amelynek az egyik példája a Szerbiában történtek vagy a terrorizmus Nyugat-Európa-szerte - jelentette ki a főtanácsadó.

