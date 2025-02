Ma mi vagyunk a mainstream

Orbán Viktor Brüsszelt azzal vádolta, hogy miatta süllyed el az európai gazdaság, hogy miatta küldik a "pénzünket" Ukrajnába "egy reménytelen háborúba", és miatta lepték el a migránsok Európát, mert kinyitotta a határokat a "migránsok inváziója előtt".

2025. február 8. 16:54

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (közép) a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban 2025. február 8-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma már mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő. Éljenek a Patrióták! - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Madridban, a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén.

A Patrióták Tegyük újra naggyá Európát! jelmondattal meghirdetett kétnapos csúcstalálkozójának keretében tartott nagygyűlésen Orbán Viktor úgy fogalmazott: a világot a "Trump-tornádó" néhány hét alatt megváltoztatta. "Mi, Patrióták írjuk a jövőt Amerikában, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon; felkészül Csehország" - mondta.

Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk - emelte ki Orbán Viktor, majd megjegyezte: ahogy Puskás Ferenc mondta, "a csapat most nagyon együtt van".

Kijelentette: Magyarország ma a konzervatív politika laboratóriuma, "tizenöt éve építjük a szabad, konzervatív és keresztény Magyarországot".

"Mi vagyunk azok, akik megvédtük magunkat a migrációtól" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyarországon keresztül nem jut be egyetlen illegális migráns se Európába. Az engedély nélküli határátlépés bűncselekmény, migrációban Magyarországon nincs kompromisszum - jelentette ki, hozzátéve, hogy ennek eredményekén "a migránsok száma Magyarországon zéró".

Hangsúlyozta, Magyarországon "a bevándorlók helyett a saját magyar családjainkat támogatjuk".

A kormány kitiltotta a genderpropagandát az iskolából, alkotmányban rögzítették, hogy minden állami szerv kötelessége védeni a keresztény kultúrát, valamint, hogy az anya nő, az apa férfi - sorolta.

Az eredmények közül kiemelte azt is, hogy felszámolták a munkanélküliséget, és Európa legalacsonyabb adóját fizetik Magyarországon a cégek.

Mindezekért a "globalista elit persze gyűlöl bennünket", a "brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták és a Soros-hálózat hajtóvadászatot indított ellenünk, vadásznak ránk, mert megvédtük a hazánkat" - mondta.

Felidézte, amikor 15 évvel ezelőtt a magyarok szembefordultak a progresszív világelittel, azt mondták, hogy ez őrültség, lehetetlen, politikai öngyilkosság. De mi nem hallgattunk rájuk, megcsináltuk, és Magyarország az élő bizonyíték arra, hogy lehetséges, meg lehet csinálni – hangoztatta.

Hozzátette, Donald Trump amerikai elnöknek is sikerülni fog, és a spanyoloknak is. Ehhez szerinte csak annyi kell, hogy a spanyolok odaálljanak Santiago Abascal, a Vox elnöke - és egyben a Patrióták Európáért vezetője mellé, és akkor Spanyolországban is "a Patriótáké lesz a jövő".

A Soros-tervre utalva rámutatott: az európai illegális migránsinvázió és a népességcsere nem összeesküvés-elmélet, hanem maga a gyakorlat, 2015-ben Soros György meghirdette, hogy évente egymillió migránst be kell engedni Európába, és ez meg is történt, 9 év alatt kilencmillió illegális migráns érkezett.

Úgy fogalmazott: ma a progresszív világelit egyszerűen elrabolja Európát az emberektől, azonban a mítosz szerint Európát egy bika képében rabolták el. Spanyolországban pedig értik, hogy "miként kell bánni a megvadult bikákkal" – jelezte a kormányfő, aki a Vox elnökét, Santiago Abascalt a politika legbátrabb torreádorának nevezte.

"Santiago, szelídítsük meg együtt ezt a megvadult bikát!" - mondta Orbán Viktor, aki beszéde elején is megszólította a Vox elnökét, hangsúlyozva, hogy 19 éves miniszterelnöki és 16 éves ellenzéki vezetői szolgálatával megérti és érzi, hogy milyen annak az útja, aki ellenzékből a hatalomba emelkedik.

Ennek az útnak a neve szenvedés és fájdalom. Aki kormányra szeretne kerülni, annak először is a nemzetet kell szolgálnia miközben "folyamatos és brutális támadások célpontja" - fogalmazott. Meglátása szerint Santiago Abascal és a Vox valóban eleget szenvedett ahhoz hogy kormányra kerüljön. "Santiago, én értelek téged és veled vagyok" - hangoztatta.

Spanyolország és Magyarország kapcsolatáról szólva emlékeztetett: az 1200-as években a magyar király lánya, I. Jakab aragóniai királyhoz ment feleségül. A vele érkezett magyar testőrség a spanyolokkal együtt harcolt a reconquistaban.

Emlékeztetett arra is, a spanyolok voltak az elsők, akik támogatták a magyarokat 1956-ban, amikor fellázadtak a kommunizmus és a Szovjetunió ellen.

Vagyis a spanyolok és a magyarok barátsága "kipróbált fegyverbarátság" - összegezte a miniszterelnök.

