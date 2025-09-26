A Szőlő utcai ügyben elhangzott rágalmak és a Gyalog galopp című film boszorkánypere

A Szőlő utcai ügy újabb fordulatát Pálfalvi Milán politikai elemző a Gyalog galopp boszorkányperéhez hasonlítja.

2025. szeptember 26. 19:37

A Nézőpont Intézet politikai elemzője szerint a bizonyítékok sorra omlanak össze, miközben a vádlók ellentmondásokba keveredve is ragaszkodnak a koholt vádakhoz. A szerző szerint a rágalomhadjárat nemcsak abszurd, hanem veszélyes is, hiszen a gyermekvédelem terepe nem válhat pártpolitikai játszmák színterévé.

Pálfalvi Milán véleményét változtatás nélkül közöljük:

Csak kibukik, hogy Szőlő utca ügyben ez sem volt igaz, meg az sem. Most épp az egyik bizonyíték kapcsán derült ki, maga az érintett mondta el, hogy ő azt csak úgy hallotta, ezért írta le emberek nevét és vélt bűneiket egy lapra, melyekkel zsarolhatók. Ez volt az, amit az ellenzék bizonyítékként lobogtatott a napokban és most már tudjuk, nincs is mögötte semmi.

Komolyan mondom, a Gyalog galopp című film boszorkányper jelenete jut eszembe erről az egész rágalomhadjáratról, amikor a csőcselék viszi a boszorkánynak általuk felöltöztetett nőt a vezetőhöz, hogy mondja ki rá a halálos ítéletet.

Akkor bizonygatja az egyik vádló, hogy őt gyíkká változtatta a "boszorkány". És közben ott áll emberi mivoltában. Ő is érzi, hogy ez így ellentmondás, ezért kis szünet után gyorsan hozzáteszi: de már elmúlt.

Kedves rágalmazók! Felmerül a kérdés, nálatok mikor jön el végre az a pont, hogy kimondjátok: de már elmúlt. Mert elmúlt. Mert nem is volt.

Csak magatokat és a rászedhető embereket hülyítitek, gyermekáldozatok történetei mögé bújva, amiket a kormány fejére olvastok és úgy tesztek, mintha emiatt ti jóemberek lennétek. Pedig ti is tudjátok, hogy kamu az egész.

Ha nem lehetne súlyos következménye is akár az ilyen alaptalan vádaskodásnak, akkor azt mondanám, vicc, amit csináltok. A rágalmazás viszont súlyos dolog.

Megengedhetetlen, hogy a gyermekvédelem terepe legyen pártpolitikai csatározásoknak. Itt az ideje, hogy feleljenek a rágalmazók, akik felhasználták a gyermekvédelmet, hogy azon keresztül támadják a kormányt.

Pálfalvi Milán