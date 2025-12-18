Kubatov Gábor: Robbie Keane győztes típus, Tóth Alex istenadta tehetség

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 18. 16:06

Robbie Keane győztes típus és nagyon motivált, "kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében" - méltatta Kubatov Gábor a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjét, akivel szerdán hosszabbítottak szerződést.

Az FTC elnöke az M4 Sportnak adott exkluzív évértékelő interjút, melyben beszélt az ír edzőről is, kiemelve: egyetértenek abban, hogy a csapatnak még feljebb kell jutnia.

"Ő egy győztes típus. Néhány öltözői beszéde megnézhető az interneten, vannak benne sípolások, használ olyan szavakat, amiket talán nem illik, de egy győztes típus. Nagyon élvezem a vele való munkát. Kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében. Emellett nagyon motivált, közben mégis laza"

- fogalmazott Kubatov Gábor, hozzátéve, hogy ritka az olyan edző, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát.

Szóba került Tóth Alex, a csapat húszéves válogatott középpályása is, aki kiemelkedő teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet.

"Istenadta tehetség, alázatos, szorgalmas, csak a labdarúgásra koncentrál"

- jellemezte a fiatal játékost a klubvezető.

Arra a kérdésre, hogy meddig láthatja őt a közönség a Ferencvárosban, úgy reagált:

"nincs rá ajánlatunk, de azt látom, hogy a világ összes nagy csapata itt van és nézi őt".

"Ha kapunk egy komoly ajánlatot, el kell engedni. Neki is jót tesz, nekünk meg kárpótlás, mert anyagilag ez jó lehet. Nekem meggyőződésem, hogy Tóth Alex eladása Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz, ami nemcsak minket, a Ferencvárost emeli egy magasabb polcra, hanem az egész magyar labdarúgást" - tette hozzá.

