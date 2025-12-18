Kezd uralkodóvá válni a világban a muszlim elferdített moralitás

Szerző: Pók Katalin

2025. december 18. 18:07

A Sydneyben elkövetett muszlim gyilkosság a zsidók ellen, a Korán elferdített erkölcsiségéből következik. Ez mára az illegális migrációval világtendenciává vált.

A betelepülő muszlimok követik el, mert előírja nekik a Korán a „hitetlenek”, azaz a zsidók és keresztények megölését, ami a mennybe juttatja őket. Ahogy bejönnek Európába és a világ más részeibe, mint Ausztrália, elkezdik terrorcselekményeiket, amiért erkölcsi elismerést várnak.

A keresztény szeretet törvényét felváltotta mára a gyilkolás parancsa a Koránból. Már XVI. Benedek figyelmeztetett erre, háttérbe is kellett állnia. A világban ugyanis dívik a világvallások egyenlőségéről alkotott téves 21. századi „toleráns, humánus” szemlélet.

A liberális világban azt illik mondani, hogy Jézus, Mohamed és Buddha egyenlően nagy próféták voltak. Csakhogy Jézus nem egyszerű próféta volt, hanem Isten fia, a világ Megváltója, aki azt mondta:

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.

A szeretetet isteni mércére emelte, és ha ezt megtartaná a világ, nem lennének ilyen borzalmas gyilkosságok ahol ártatlan embereket származásuk miatt ölnek halomra. Ki kell mondani végre, hogy nincs világvallások egyenlősége, Jézus a szeretet parancsát adta, míg Mohamed a gyilkosságét. A radikálisok meg is teszik, vallási okokból ölnek és még morálisan magasabb rendűnek is képzelik magukat emiatt. Közösségeik pedig ünneplik őket. Vannak kivételek, vannak, akik nem veszik szó szerint, ahogy ma mondják fundamentalista módon a Korán parancsát, ahogy láthattuk a gyilkosokkal szembeszegülő is muszlim volt. Csak sajnos ez a kevés.

A világban tüntetések vannak Izrael ellen, és a tömeg ünnepli az okt.7-i Hamasz mészárlást. A mai napig a Free Palesztina melletti tüntetések erről szólnak. Helyeslik a Hamasz tömeggyilkosságot, ahol ártatlan zsidó embereket gyilkoltak meg, majd másokat túszul ejtettek, sokan soha nem tértek haza. Az ausztráliai gyilkosok, apa és fia az Iszlám Államnak esküdtek fel, ami a zsidók meggyilkolására alakult Allah nevében. Mindenütt ott van a vallási szál, méghozzá az általuk szentnek nevezett Korán.

A palesztin muszlimok hősnek nevezik azt a muszlimot, aki zsidót öl.

Gyerekkortól kezdve a zsidók gyűlöletére nevelnek, így nem is csoda, hogy a terrorizmusnak nem lehet véget vetni. Pedig a zsidók a 2. világháború után, igazságos háborúban visszafoglalták ősi földjüket.

Ez az „ígéret földje”, amit olvasunk a Bibliában, Mózes vezette népét idáig Egyiptomból a sivatagon át. Végül Józsue vezetésével, aki Istenhez hű volt és bízott segítségében, elfoglalták Kánaán földjét, a mai Izraelt. Jézus keresztre feszítése utáni 70-es évben, a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot, elfoglalták a területet, a zsidók pedig szétszéledtek a világban. Jézus előre látta a tragédiát, kérte a jeruzsálemi asszonyok ne őt, hanem saját magukat sirassák. A „szétszóratás” évszázadokra szólt, hiszen nem fogadták el Isten Fiát, de a próféciák szerint, a végső időkben Isten összegyűjti népét, és visszavezeti a saját földjére. A második világháborús borzalmak, a holokauszt után megkezdődött ez a folyamat. Ekkor történt meg a második honfoglalás, ám időközben elfoglalták a területet a muszlimok a zsidók ősi ellenségei. Végül megalakult újra Izrael, ám ebbe a muszlimok soha nem nyugodtak bele.

Megalakultak terrorszervezeteik, melyek a mai napig a zsidók kiirtására törnek, mindezt magasztos eszmére hivatkozva teszik. Mártírokként, hősökként ünneplik azokat, akik zsidót ölnek. Az Európába behatolt muszlimok a zsidók mellett, a keresztényeket is gyilkolják Allah nevében.

Olyan Isten pedig nincs, aki gyilkolásra biztasson, Isten a Tízparancsolatban bűnnek nevezi a szándékos gyilkosságot. Megkapta az ember a parancsot: Ne ölj!. Aki ártatlan zsidókat és keresztényeket öl, az szándékos gyilkosságot követ el, ami halálos bűn. Nemhogy hős Isten szemében, hanem valószínű a pokol várományosa. Hacsak nem gyakorol bűnbánatot, hogy Jézus meg tudjon neki bocsátani.

Csakhogy a muszlimok Jézus istenségét és keresztre feszítését is tagadják. Ha valaki közülük Jézus felé fordul, ha a Bibliát olvassa, hogy esélye lehessen a megváltásra, az halál fia.

Közössége fenyegette azt a fiatal férfit is, aki muszlim imám szülői háttérrel keresztény lett.

„Allahot kerestem, Jézusra találtam”

Qureshi Nabeel könyvében leírja álmát, ami megtéréséhez vezette. Volt egy keresztény barátja, vívódott mi az igazság, ekkor látott álmában egy nagy hegyet (Isten jelenlétének jelképe), rajta emberek jártak fel és le. Egyszer csak a hegy megmozdult, akkor derült ki, hogy nem hegy, hanem egy vadállat, másként a „fenevad”. Ez felveti annak kérdését, kit imádnak a muszlimok? „Isten a szeretet”, mondja a Szentírás. Ezzel pedig élesen szemben áll a muszlimok Allahja.

Igen, vannak kivételek és a baloldal elhallgatva a keresztény országokba betelepült muszlimok felelősségét a terrorban, a kivételt ünneplik. Valóban megérdemli a dicsőséget Ahmed, mert életét kockáztatva szembeszállt a gyilkosokkal, de meg kell mutatni a másik oldalt is. Világosan kell látni a ránk leselkedő veszélyt, mert ha engednénk a brüsszeli migráns paktumnak, ez várna ránk. Ez a veszély, már tavasszal itt leselkedik, ha nem vigyázunk és sok ember felül a Tisza Párt lózungjainak.

Főkép: Hanukai ünnepen történt terrortámadás a sydney-i Bondi Beachen. Az antiszemita támadásban legalább tizenöten vesztették életüket, köztük három magyar származású résztvevő.