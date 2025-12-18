Jobbik: nem lehet áldozatként bemutatni a súlyos bűncselekményeket elkövető fiatalokat

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 18. 09:38

A Jobbik szerint a javítóintézeti, súlyos bűncselekményeket elkövető fiatalok áldozatként bemutatása a valódi áldozatok „arcul köpése”.

Határozatképtelenség miatt érdemi vita nélkül zárult csütörtökre virradó éjszaka az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyet 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és az esetleges kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül mindössze 23 támogatta, így az ülésen kizárólag napirend előtti felszólalások hangozhattak el.

A Jobbik részéről Ander Balázs felszólalásában súlyos problémákról beszélt a gyermekvédelmet is magában foglaló szociális szférában.

Kiemelte: elfogadhatatlannak tartja azt a szemléletet, amely a javítóintézetekben elhelyezett, súlyos bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat áldozatként mutatja be.

Megfogalmazása szerint amikor ezekről a fiatalokról úgy esik szó, mintha „őzikeszemű Pistikéről és Józsikáról” lenne szó, az nem más, mint az általuk elkövetett bűncselekmények valódi áldozatainak „arcul köpése”.

A politikus hangsúlyozta: a kiszolgáltatott gyermekeket bántalmazó elkövetőkkel szemben szerinte nem lehet elnéző a társadalom. A Jobbik álláspontja szerint a pedofil bűncselekményeket elkövetők esetében a kémiai kasztrálás bevezetése is indokolt lenne. Ugyanakkor leszögezte: a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé az elítéltekkel szembeni erőszakos, önkényes fellépést.