A szeretet ünnepe - reneszánsz fényben

Kard, amely a béke jelképe, sőt a szeretetet is felragyogtatja.

"Oly fejér, mint az én ingem karácson napján” – írta Balassi Bálint négy és fél évszázaddal ezelőtt. A költőóriás hasonlattal fejezte ki, hogy a szeretet ünnepét ő is, közössége is nagynak, fontosnak, élményszerzőnek tartja. A fejér ing ünnepi viselése kifejezi a tiszteletet az Isten fia iránt. „A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus, másod személye” – nevezte meg a Megváltót, akinek születését köszönti karácsony napján a kereszténység.

A szeretet ünnepe – mondjuk.

„Tudod, úgy szeretlek, tégedet kedvellek, mint tulajdon lelkemet” – öntötte formába vallomását a poéta. „…igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetbül! – kérte bajtársaitól a strófák alkotója. A szeretet csapdáját is megénekli: „Nagy méltán bizony sokszor panaszolkodom, Szerelem hamis voltán ha gondolkodom, Hogy azt szeretteti velem, ki gyilkosom.”

A világ teremtőjét is magasztalja istenes verseiben.

„Segélj meg engemet, én édes Istenem! Reméntelenségben ne hagyj elsüllyednem.” Köszönésként is felfényezi a Mindenható alakját: „Ti jutván eszembe hullnak sok könyveim,

Már Isten hozzátok, jó vitéz rokonim.”

Még merész párosítást is alkot: „Bizonyságom az Isten és az Szerelem.”

Balassi Bálint ezekben a a mostani években válik világhírűvé.

Gondoljunk csak bele: évtizede még alig pár verse volt olvasható angolul, vegyes színvonalon a világ különböző pontjain. 2023-ban a kaliforniai műfordító, Peter V. Czipott a pesti belvárosban vehette át a Balassi Bálint-emlékkardot annak elismeréseként, hogy

38 Balassi-verset ültetett át amerikai angolra.

Egy évvel később a kairói Abdallah Al Naggar ugyanezt az elismerést vehette át: ő 29 Balassi-költeményt ültetett át anyanyelvére. Nézzük csak: Balassi épp 430 évvel korábban tért meg Isten táborába angyalok kürtszaván – ahogy Nagy Gáspár Balassi-kardos költő megfogalmazta. A 450 milliós arabságnak eddig kellett várnia, míg Balassi költészetével közvetlenül megismerkedhetett.

A kanadai Farkas Endre György Erzsébet-kori angolra ültetett át kilenc Balassi-verset. Ám az ausztráliai angol is megmérettetett: Ross Gillett Melbourne-i poéta is kihegyezte tollát, hogy utóbb a szablyát is kézbe vehesse. A brazíliai portugál irodalmi kincs a Sao Paulo-i Nelson Ascher művészete révén gazdagodott Balassi-versekkel. Muzafer Dzaszohti oszét, Sander Liivak észt, Elena Dumitru román, Harada Kijomi japán nyelven ragyogtatta fel a magyar reneszánsz költő remekműveit.

Jövőre muravidéki művész veheti át Balassi szablyáját:

eszerint szlovén barátainknak többet kellett várnia Balassi verseire, mint az arabságnak.

Huszonnégy idegen műfordító utazott eddig Budapestre a világ összes kontinenséről, hogy kinyújthassa kezét Balassi kardjáért. Nemcsak átvették, hanem

megcsókolták a magyar reneszánsz nagy alakjának szálfegyverét.

Majd büszkén feltartották, hogy ragyogjon a penge.

Talán elmondhatjuk: ez a magyar irodalmi díj a béke, sőt: a szeretet kardja.