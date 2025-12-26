Azbej Tristan: az üldözött keresztények védelmében hajtott végre légicsapásokat az USA légiereje Nigériában

Szerző: MTi/gondola

2025. december 26. 15:07

Az USA felelősséget is visel a glóbusz keresztény közösségeiért. Ahol fegyverrel ölik a keresztényeket, ott fegyverrel avatkozik be

a földkerekség legerősebb serege.

Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszaka légicsapásokat hajtott végre az ISIS terrorszervezet állásai ellen, Észak-Nigéria Sokoto államában - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Azbej Tristan azt írta:

ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja,

a világon elsőként nyújtva célzott, életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek.

A Hungary Helps - Magyarország segít Program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen

gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba

- tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett: áprilisban - hosszas biztonsági előkészítést követően - humanitárius missziót vezetett Sokotóba, hogy személyesen mérje fel az ott élő közösségek helyzetét és a további segítségnyújtás lehetőségeit. A helyszínen keresztény és muszlim egyházi vezetőkkel, valamint a helyi hatóságok képviselőivel egyeztetett, és közvetlenül tapasztalta meg a helyzet súlyosságát.

Bár - mint mondta -

a mérsékelt muszlim vezetők a békés együttélésre törekednek,

látogatása során megtámadott és felgyújtott keresztény templomokat és intézményeket látott, belső menekültekkel és gyászoló családokkal találkozott.

Az egyház ilyen körülmények között is vallási hovatartozástól függetlenül segíti a rászorulókat, és hálás Magyarország támogatásáért, amely enyhíti a szenvedést és segíti a szülőföldön maradást - tette hozzá.

A mostani események világosan mutatják: a keresztény közösségek védelme ismét hangsúlyos elemévé vált a nemzetközi politikai gondolkodásnak - hangsúlyozta Azbej Tristan.

Magyarország ebben továbbra is következetes:

"a segítséget oda visszük, ahol a baj van"

- fogalmazott.