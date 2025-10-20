Az Istenszeretőknek minden a javára válik - Semjén Zsolt visszautasította Kálmán Olga és a DK rágalmait a Parlamentben
Újabb politikai támadást intézett a Demokratikus Koalíció Semjén Zsolt ellen az Országgyűlésben, ezúttal Kálmán Olga képviselő személyében.
2025. október 20. 19:34
A DK politikusa durva hangvételű felszólalásban próbálta ismét összemosni a miniszterelnök-helyettest a gyermekvédelmi botrányokkal. Semjén Zsolt higgadtan, keresztény politikusként, tényekkel és erkölcsi érvekkel válaszolt.
Kálmán Olga vádaskodott, személyeskedett
A Demokratikus Koalíció képviselője többek között azt mondta:
„A gyermekvédelmi szakma több mint egy évtizede próbálja kitaszítani magából azt az embert, aki akárhol feltűnt, éjszaka elvitt, bántalmazott gyerekek ügyében került gyanúba. (…) Kihez tartozik a gyermekvédelem? A kormányhoz. Történt valami? Nem történt.”
Kálmán szerint Semjén Zsolt „önként ment házhoz, amiért házhoz szoktak menni”, és azt kérdezte a miniszterelnök-helyettestől:
„Mondja már meg, miért érezte megtámadva magát? Miért? (…) Ön nem áldozat, hanem minimum cinkos, de ez a minimum.”
A felszólalás több ponton átlépte a politikai vita határát, a képviselő személyes gyanúsítgatásokba és sértő kifejezésekbe torkolló beszéde a kormányoldalról is felháborodást váltott ki.
Semjén: Több mint tízmilliárd forintnyi támogatást rendeltünk a gyermekvédelemhez
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes válaszában visszautasította a vádakat, és egyértelművé tette, hogy a gyermekvédelem nem politikai játszma tárgya.
„A gyermekek több támogatást és több védelmet érdemelnek. Az ott dolgozók nagyobb megbecsülést, de képviselő asszony, ki mit tett eddig a gyerekvédelemért. Mi meghoztuk Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét, milyen kár, hogy önök nem csak, hogy nem szavazták meg, hanem úgy lázítottak ellene, ahogy csak tudtak.”
A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett arra is, hogy a kormány az elmúlt héten több mint tízmilliárd forintnyi támogatást rendelt a gyermekvédelmi intézményekhez, és szerényen hozzátette:
„Illő szerénységgel azt kell mondanom, hogy szerény személyem is az elmúlt héten többet tett ezekért a gyerekekért, mint ön, Arató Gergely vagy Dobrev Klára egész életükben együttvéve.”
„Nem ki, hanem mi – a maguk politikai terméke”
A DK által sokat emlegetett „Zsolti bácsi”-ügyre reagálva Semjén kijelentette:
Ha már a Zsolti bácsi kérdést előhozta, hogy ki Zsolti bácsi. „Képviselő asszony, nem ki, hanem mi. A maguk politikai terméke. Egy bomlott elme, egy zavart elmén idézőjelbe tett próféta fantáziája és egy politikai provokátornak a manipulációja.”
A kereszténydemokrata politikus szerint az ellenzék szimbólumot gyártott egy nem létező ügyből, és ezt használja politikai fegyverként:
„Az én esetemben az ártatlanul megtámadott ember szimbóluma. Az önök esetében az aljas és sunyi rágalmazásnak a szimbóluma, a politikai gátlástalanságnak a szimbóluma, és annak, hogy politikai haszonszerzésből biodíszletnek használnak gyermekeket.”
„Nem a gyerekek iránti szeretet, hanem a kormány iránti gyűlölet vezérli önöket”
Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy a DK-t nem a gyermekek iránti segítőkészség, hanem a politikai bosszúvágy mozgatja.
„Önöket nem a gyerekek iránti segítőkészség motiválja, nem a gyerekek iránti védelemnek az elkötelezettsége, nem a gyerekek iránti szeretet, hanem pusztán a kormány iránti gyűlölet.”
A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor ismét kiállt az értékalapú kormányzás mellett, leszögezve, hogy a pedofíliával és az LMBTQ-lobbi iskolai befolyásával szemben egyaránt határozottan fellép, de – ahogy fogalmazott –
„nem tettem közéjük egyenlőségjelet.”
Hungarofóbia és antikrisztiánizmus - ez a DK lényege
A kereszténydemokrata politikus a Demokratikus Koalíció politikáját szélesebb összefüggésbe helyezte:
„Most önök a Parlamentből való kiesés szélén állnak, és ezt a szerepet osztották önökre. Mi maradt önöknek? A határon túli magyarok elleni hergelés, az egyházellenesség, amikor megtámadják a bűnbánat szentségét és a gyónási titkot. Ez pontosan bemutatja az önök karakterét, az önök esszenciáját, az önök lényegét: a hungarofóbiát és az antikrisztiánizmust.”
A miniszterelnök-helyettes büntetőfeljelentést is tett a DK-s vádak miatt, és közölte:
„A mai nappal az ügyészség átvette a vád képviseletét.”
Zárásként pedig Szent Pál szavaival fordult a parlamenthez:
„Az Istenszeretőknek minden a javára válik.”
Kereszténydemokrata válasz gyűlöletkampányra
Semjén Zsolt parlamenti válasza világossá tette: a KDNP és a kormány a gyerekek védelmét nem politikai eszköznek, hanem erkölcsi kötelességnek tekinti.
Miközben az ellenzék a gyermekvédelmi ügyeket is kampánycélokra torzítja, a kormány továbbra is tettekkel, forrásokkal és szigorú jogszabályokkal védi a gyermekeket.
A miniszterelnök-helyettes fellépése ismét megerősítette, hogy a kereszténydemokrata politika értékalapon, higgadtan, de határozottan áll szemben a baloldali gyűlöletkampányokkal.
