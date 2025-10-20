Az Istenszeretőknek minden a javára válik - Semjén Zsolt visszautasította Kálmán Olga és a DK rágalmait a Parlamentben

A DK politikusa durva hangvételű felszólalásban próbálta ismét összemosni a miniszterelnök-helyettest a gyermekvédelmi botrányokkal. Semjén Zsolt higgadtan, keresztény politikusként, tényekkel és erkölcsi érvekkel válaszolt.

Kálmán Olga vádaskodott, személyeskedett

A Demokratikus Koalíció képviselője többek között azt mondta:

„A gyermekvédelmi szakma több mint egy évtizede próbálja kitaszítani magából azt az embert, aki akárhol feltűnt, éjszaka elvitt, bántalmazott gyerekek ügyében került gyanúba. (…) Kihez tartozik a gyermekvédelem? A kormányhoz. Történt valami? Nem történt.”

Kálmán szerint Semjén Zsolt „önként ment házhoz, amiért házhoz szoktak menni”, és azt kérdezte a miniszterelnök-helyettestől:

„Mondja már meg, miért érezte megtámadva magát? Miért? (…) Ön nem áldozat, hanem minimum cinkos, de ez a minimum.”

A felszólalás több ponton átlépte a politikai vita határát, a képviselő személyes gyanúsítgatásokba és sértő kifejezésekbe torkolló beszéde a kormányoldalról is felháborodást váltott ki.