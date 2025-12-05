Szerző: MTI

2025. december 5. 13:05

Országos tisztifőorvos: az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kezelése komplex megközelítést igényel

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozni kell, ez egy olyan komplex probléma, amelyben minden szereplőnek megvan a maga feladata - mondta Surján Orsolya országos tisztifőorvos egy pénteki, budapesti háttérbeszélgetésen.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: orvos, ápoló, egészségügyi szolgáltató, fenntartó és hatóság együttműködése kell ahhoz, hogy csökkenjen az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi ellátórendszerért felelős főigazgató-helyettese azt emelte ki: a kórház veszélyes üzem, a fekvőbetegek kockázatnak vannak kitéve. Ezért preferálják a járóbeteg-ellátást és az egynapos ellátást, mert ezzel is csökkenthető a kórházi ellátás során a kockázat.

Kopcsóné Németh Irén, a Honvédkórház kórházhigiénikusa kiemelte: az intézményben nagy hangsúlyt helyeznek a négy leggyakrabban előforduló kórházi fertőzések számának csökkentése mellett a szórványosan előforduló esetekre is, ezeknél a második eset megelőzése a cél az óvórendszabályokkal.