Magyar szakember emelkedett az OECD Versenybizottságának alelnöki székébe

Szerző: MTI, Gondola

2025. december 5. 11:05

A hazai versenypolitikának ötöst adott az OECD.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) Versenybizottságának 17 tagú Tanácsába választották a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét - közölte a GVH csütörtökön az MTI-vel.

Rigó Csaba Balázs a közlemény szerint a magyar versenypolitika és a magyar versenyjogi szakemberek elismeréseként értékelte a kinevezést, hangsúlyozva: a GVH a tisztességes verseny és a magyar emberek érdekeinek védelméért dolgozik.

A hatóság vezetője kiemelt jelentőségűnek tekinti a nemzetközi szakmai párbeszédet, kiváltképp a mesterséges intelligencia és a digitális piacok kapcsán.

A GVH elnöke 2021 óta a Versenyhatóságok Nemzetközi Hálózat (International Competition Network, ICN) irányító testületének is tagja, a térségből egyedüliként vesz részt a nemzetközi testületben - írták.

Az OECD párizsi ülésén elfogadták a budapesti Regionális Oktatási Központ (ROK) idei beszámolóját és 2026-os programtervét is.

Rigó Csaba Balázs a beszámoló és a programterv ismertetésekor kiemelte, hogy az OECD és a GVH közös budapesti intézménye kulcsszerepet tölt be a kelet-európai és közép-ázsiai térségek együttműködésének erősítésében, hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar hatóság a tudásmegosztás meghatározó szereplője legyen.

A GVH az oktatási központban végzett munkája során is figyel arra, hogy a keleti és nyugati partnerek között hidat képezve erősítse a nemzetközi kapcsolatrendszerét és képviselje a magyar érdekeket - fogalmazott a közlemény szerint.