BL-rájátszás: Ferencváros-Qarabag - 1:3

Az első félidő után még vezetett a Ferencváros az azeri Qarabag ellen kedd este a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, szünet után azonban fordított az ellenfél, és 3-1-re nyert.ma Arénában az azeri Qarabagtól kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén.
A párharc első felvonásán a házigazdák Varga Barnabás gyönyörű góljával kerültek előnybe, a vendégek azonban a szünet után a tavaly még a Ferencvárost erősítő, két gólpasszt is kiosztó Kady Borges vezényletével fordítottak, és kétgólos előnyre tettek szert.
A továbbjutás meghiúsulása miatt a Ferencváros az Európa-liga-főtáblán folytatja, története során ötödször.
A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban, közép-európai idő szerint 18.45-től.
MTI
Blama
85. perc: Gurbanli szerzett gólt az azeri együttesnek: 3:1.
71. perc: Gruber bejött, talán nem későn.
67. perc: Medina vette be a Fradi kapuját: 1:2. Eszerint az azeri csapat edzője jobb tanácsokat adott játékosainak félidőben, mint Kean.
50. perc: Jankovics rúgott gólt Dibusznnak: 1:1 Ez is mutatja, mekkora butaságot mondott Kean azzal, hogy nem szabad gólt kapni. A futballt gólra játsszák. Ettől az egy góltól nem törhet össze a Fradi. Az ír tréner fontoskodott, valami nagyon okosat akart mondani, de infantilizmus lett belőle.
A második félidőre a megsérült Ötvös helyett Zachariassen jött be.
30. perc: Makreckis adta a gólpasszt, Varga Barnabás bombázott: 1:0
A Ferencvárosi Torna Club futballcsapata az azeri Qarabag ellen lép pályára a Ferencváros Stadionban ma 21 órától a Bajnokok Ligája utolsó selejtező körében, a rájátszásban. A zöld-fehéreknek győzniük kell.
Az FTC kezdője:
Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai - Makreckis, Tóth Alex, Ötvös, Kanikovszki, OlDowdí - Varga Barnabás, Joseph.
Kean edző azt kötötte ki, hogy nem kaphat gólt idehaza a Fradi. Ebben tévedett a tréner, teljesen mindegy, hogy kap-e gólt a zöld-fehér együttes, lényeg, hogy legalább eggyel többet rúgjon, mint az ellenfél. A félresikerült edzői utasítás görcsössé teheti a védekezést, a kapusjátékot, és egyébként sincs semmi értelme.
Kép: Férfias küzdelem - fradi.hu
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
