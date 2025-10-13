Rossi nem számíthat egyik alapemberére Portugália ellen

El sem utazott Lisszabonba Nagy Zsolt a magyar labdarúgó-válogatottal, amely kedden Portugália vendégeként játszik világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi szövetségi kapitány fontos futballistáját betegség döntötte le a lábáról, így nem ért véget a válogatottat sújtó balszerencse. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfő délelőtt az X-en jelentette be, hogy Nagy Zsolt lázas betegség miatt kihagyja a válogatott Portugália elleni, idegenbeli vb-selejtezőjét kedden. A tájékoztatás szerint Marco Rossi játékosa el sem utazott a csapattal Lisszabonba.
A Puskás Akadémia bal oldali szélsője fontos tagja Marco Rossi keretének, a 34-szeres válogatott játékos a nemzeti csapat legutóbbi öt meccsének mindegyikén pályára lépett, legutóbb szombaton az örmények elleni 2-0-s győzelem alkalmával is Puskás Arénában. Nagy Zsolt nemcsak a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos alternatívája, hanem a taktikai variációs lehetőségeket színesítve egyszerre is tudnának szerepelni.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.
Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.