Rossi nem számíthat egyik alapemberére Portugália ellen

2025. október 13. 17:23

El sem utazott Lisszabonba Nagy Zsolt a magyar labdarúgó-válogatottal, amely kedden Portugália vendégeként játszik világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi szövetségi kapitány fontos futballistáját betegség döntötte le a lábáról, így nem ért véget a válogatottat sújtó balszerencse. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfő délelőtt az X-en jelentette be, hogy Nagy Zsolt lázas betegség miatt kihagyja a válogatott Portugália elleni, idegenbeli vb-selejtezőjét kedden. A tájékoztatás szerint Marco Rossi játékosa el sem utazott a csapattal Lisszabonba.

A Puskás Akadémia bal oldali szélsője fontos tagja Marco Rossi keretének, a 34-szeres válogatott játékos a nemzeti csapat legutóbbi öt meccsének mindegyikén pályára lépett, legutóbb szombaton az örmények elleni 2-0-s győzelem alkalmával is Puskás Arénában. Nagy Zsolt nemcsak a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos alternatívája, hanem a taktikai variációs lehetőségeket színesítve egyszerre is tudnának szerepelni.

Magyar Nemzet