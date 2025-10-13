Újabb álhír baloldalon - a teljes ellenzéki média bekajálta

2025. október 13. 15:55

Több, Magyar Pétert és a Tisza Pártot cikkeiben rendszeresen támogató, ellenzéki hangvételű magyarországi sajtóorgánum, hírportál is átvette azt a The New York Timesban megjelent álhírt, melyben az amerikai lap azt állította vasárnap online kiadásában, hogy Mráz Ágoston Sámuel állítólag arról beszélt, hogy nem működött, illetve nem volt sikeres az ellenzék vezérével, illetve a jelenlegi legerősebb pártjával szembeni kampány. A Nézőpont Intézet vezetője a Facebook-oldalán tette világossá: egy soha el nem hangzott mondatot adtak a szájába. A The New York Times a vasárnap megjelent és online felületén jelenleg is elérhető Magyarországról szóló cikkében egyebek között azt állította, hogy – mint fogalmaztak – „Orbán Viktor egy kiterjedt propagandagépezetet működtet és ezzel kíván végső csapást mérni politikai ellenfeleire”.

A cikkben azt is írták, hogy szerintük „a Nézőpont Intézet vezetője elismerte, egyértelmű, hogy a Magyar Péterrel és a Tisza Párttal szembeni eddigi lejárató kampányok nem voltak sikeresek”, és ezt az is alátámasztja, hogy több közvélemény-kutató szerint is a Tisza Párt előnyben van a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A cikk állításait átvette és tényként közölte számos Magyar Pétert, illetve a Tisza Pártot cikkeiben folyamatosan pozitív színben feltüntető, az ellenzék politikáját támogató magyarországi hírportál is, így tett a 24.hu, a Telex, vagy éppen a még a 2026-os parlamenti választásokon ellenzékiként elindulni szándékozó párt lejáratásában, a Tisza Párt útjából történő eltakarításában is részt vevő 444.hu.

Mráz Ágoston Sámuel a Facebook-oldalán tette világossá: egy soha el nem hangzott mondatot adtak a szájába. A Nézőpont Intézet vezetője bejegyzésében a lap állításait fake newsnak, álhírnek nevezte, és arról tájékoztatott, több mint négy hónappal ezelőtt találkozott a The New York Times újságírójával, akinek arról mesélt, hogy 2024 júniusa és 2025 júniusa között erősödött a Tisza a többi ellenzéki párt rovására. „Ehhez képest októberben a számba adni egy soha el nem hangzott mondatot, még propagandának is rossz. Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg ” – fogalmazott a közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, egyben jelezte: vezet a Fidesz.

