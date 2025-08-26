BL-selejtező - Soha nem látott bravúr kellene a Ferencvárostól

A magyar klubfutballnak a Bajnokok Ligájában kell képviselnie az országot. A Ferencváros nemzetközi gárdája a zöld-fehér mezben mindenhol magyar színekben lép föl.

Az azeri Qarabagtól elszenvedett múlt heti 3-1-es vereség után kevés a Ferencváros esélye a továbbjutásra a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában, mert története során a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrány után még sosem lépett tovább nemzetközi kupasorozatban.

Idegenben nyertek már három vagy több góllal is a zöld-fehérek, legutóbb tavaly novemberben 4-0-ra a Dinamo Kijev ellen, de az Európa-liga főtábláján, vagyis nem oda-visszavágós rendszerben.

A Bajnokok Ligájában három évvel korábban játszottak hasonlóan bravúros mérkőzést, amikor a hazai 2-1-es vereség után Pozsonyban 4-1-re győzték le a Slovant, és továbbjutottak a selejtező harmadik körébe. Ugyanakkor kétgólos hazai kudarc után még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten, beleértve olyan egykori, időközben megszűnt sorozatokat, mint az UEFA Kupa, a Kupagyőztesek Európa Kupája, a Vásárvárosok Kupája, de még az Intertotó Kupa is.

Robbie Keane vezetőedző a múlt heti vereség után elmondta,

a Qarabag-játékosok túlzott ünneplése adhat némi reményt, mert az ellenfél talán elhitte, hogy máris továbbjutott. Mindenesetre a Ferencvárosnak pontosabb összjátékra, gyorsabb labdajáratásra és eredményesebb helyzetkihasználásra lenne szüksége a továbbjutáshoz.

A Groupama Arénában az idénybeli ötödik Bajnokok Ligája-selejtezőjén ötödik gólját szerző Varga Barnabáson kívül ugyanis Aleksandar Pesic, Jonathan Levi és Lenny Joseph is gólt szerezhetett volna, utóbbi kettőt is, de csak a tavalyi és tavalyelőtti NB I-es idény gólkirálya volt eredményes.

A Bajnokok Ligája-selejtező idei kiírásában a múlt heti volt a zöld-fehérek első veresége, mivel korábban az örmény Noah-val szemben kettős győzelemmel (2-1, 4-3) jutottak tovább, majd a bolgár Ludogorec következett, s az idegenbeli gól nélküli döntetlen után hazai pályán 3-0-ra nyertek. A bajnokságban az FTC a negyedik helyen áll, de a hétvégén nem lépett pályára, mert a Kisvárda elleni idegenbeli bajnokit december 3-ra halasztotta.

A Qarabag az idei BL-selejtezőben a múlt heti sikerével együtt már ötször nyert, korábban az ír Shelbourne és az északmacedón Skendija ellen is kettős győzelemmel lépett tovább, ráadásul tizenhárom gólt szerzett és csak kettőt kapott. Pályaválasztóként tavaly november, a Lyon elleni Európa-liga-főtáblás mérkőzés (1-4) óta nem kapott ki három góllal, vagyis éppen annyival, amennyi a Ferencváros továbbjutásához szükséges lenne.

A 12-szeres bajnok már pénteken lejátszotta első mérkőzését az azeri élvonal új idényében, s hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Sumqayittól, de Gurban Gurbanov vezetőedző a budapesti mérkőzéshez képest mind a tizenegy poszton megváltoztatta kezdőcsapatát. A korábban a Ferencvárost erősítő marokkói Samy Mmaee végigjátszotta a mérkőzést, míg a zöld-fehéreknél szintén megfordult brazil légiós, a Groupama Arénában két gólpasszt adó Kady Borges csereként lépett pályára.

A 36-szoros magyar bajnok négy év után játszhat újra a legrangosabb európai kupasorozat rájátszásában, s ha sikerrel venné a párharcot, öt év után szerepelhetne újra a BL alapszakaszában. A továbbjutás meghiúsulása esetén az Európa-liga-főtáblán folytatja, története során ötödször.

A bakui visszavágó közép-európai idő szerint 18.45-kor kezdődik szerdán, és a francia Clément Turpin vezeti.

