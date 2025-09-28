Bakondi György: nemzeti érdek a migrációs politika fenntartása

2025. szeptember 28. 05:05

A magyar kormány migrációs politikája, az illegális bevándorlással kapcsolatos álláspontja értéket képvisel, fenntartása pedig elsőrangú nemzeti érdek - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában szombaton.

Bakondi György emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt mintegy négyszázezer ismeretlen, papírokkal nem rendelkező illegális migráns hatolt be embercsempészek irányításával Magyarországra, az Európai Unió területére.

A magyar kormány ezt követően - az emberek megkérdezése után, a véleményt nyilvánítók nagy többségének álláspontjával egyezően - döntött arról, hogy megerősíti a déli határ védelmét - mutatott rá, kiemelve, hogy a határkerítés megépítését, az azzal kapcsolatos védelmi intézkedések meghozatalát komoly elemző, tervező munka előzte meg.

A jól megszervezett magyar határőrizeti rendszernek köszönhetően az elmúlt tíz évben több mint egymillió illegális bevándorlót akadályoztak meg abban, hogy bejusson Magyarországra, s innen tovább haladva esetleg Nyugat-Európa országainak biztonságát veszélyeztesse - jelezte.

Mint mondta, mindez nagy eredmény, de a magyar határőrizeti szervek nem lazíthatnak, hiszen a migrációs nyomás továbbra is nagy: a balkáni útvonal - például Görögország irányából - továbbra is aktív. Ezzel együtt a magyar védelmi erők egy része lehetőség szerint az országtól távolabb - így a bolgár-török határon vagy Szerbiában - besegít az illegális migráció elleni védekezésben.

Bakondi György kitért arra, hogy az elmúlt tíz év határvédelmi intézkedései Európa más országainak vezetői részéről is kiváltották az elismerést, és egyre többször hangzott el az utóbbi évtizedben, hogy a magyaroknak igazuk volt. Példaként felhozta, hogy a bolgár-török határon is létesült határzár, továbbá a lengyel-fehérorosz határon is megvalósítottak műszaki védelmet, utóbbit ráadásul EU-s támogatással - közölte.

A főtanácsadó utóbbi kapcsán megemlítette, hogy az EU szerint - úgy látszik - "vannak rossz és jó kerítések", ugyanis a magyarok eddig nemhogy támogatást nem kaptak erőfeszítéseikért, de még bírságot is fizettetnek az országgal, mert nem hajlandó beengedni a migránsokat - mondta.

Bakondi György szerint olyan nyugati tapasztalatok is alátámasztják az illegális migráció veszélyeit, amelyek nők elleni erőszakcselekményekkel, belháborúkkal, terrorista támadásokkal és a közrend, köznyugalom megzavarásával kapcsolatosak. Éppen ezért minden eszközzel védekezni kell a szervezetten érkező, Európa biztonságát veszélyeztető, papírokkal nem rendelkező, magukban potenciális veszélyforrásokat hordozó migránsok ellen - fűzte hozzá.

Kép: Migránsbűnözők - facebook.

MTI