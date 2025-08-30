Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeznek Nagyszentmiklóson

2025. augusztus 30. 14:07

Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeznek a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) támogatásával a zeneszerző Temes megyei szülővárosában, Nagyszentmiklóson - tájékoztatta az MMA szegedi regionális munkacsoportja az MTI-t.

Bartók Béla, a múlt század egyik legnagyobb magyar zeneszerzője, népzenekutató, zongoraművész, zenepedagógus 1945. szeptember 26-án hunyt el New Yorkban.

A közlemény szerint az MMA dal- és áriaesttel emlékezik az évfordulóra szeptember 5-én Nagyszentmiklóson. Az MMA szegedi regionális munkacsoportja ugyanezen a napon kihelyezett ülést tart a határon túli településen.

A rendezvényt az MMA szegedi regionális munkacsoportjának köztestületi tagja, Temesi Mária operaénekes kezdeményezte.

A műsor fellépői a tavalyi Simándy József Nemzetközi Énekverseny felfedezettjei: Szilágyi Szilvia, Bodolai Péter, Endrész Ferenc és Pete Ádám Dávid. A különleges művészeti eseménynek, amely az idei Nagyszentmiklósi napok előestéjén zajlik, a Nákó-kastély ad otthont.

A koncerten Temesi Mária mellett közreműködik Elizabeth Sillo, a BBC Walesi Nemzeti Énekkarának művésze, Kerek Ferenc zongoraművész, a nagyszentmiklósi Pro Bartók Társaság művészeti vezetője és Vékey Mariann zongoraművész.

A műsorban Bartók Béla művei mellett Erkel-, Liszt- és Enescu-szerzemények hangzanak el. Az eseményt a Hazám, Hazám Te Mindenem Művészeti és Oktatási Alapítvány és a Pro Bartók Társaság szervezi a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával.

Az MMA Szegedi Munkacsoportja a dal- és áriaest délutánján tartja kihelyezett ülését, melyen a regionális szervezet akadémikus és köztestületi tagjai 2026-os munkatervükről, a támogatásra javasolt programokról tartanak konzultációt - áll a közleményben.

MTI