A nagy "firka-gate"

Szerző: Barát János

2025. november 17. 10:37

Orbán Viktor Rónai Egon műsorának vendége volt. Ahogy az manapság lenni szokott, az általa elmondottaknál a populáris médiában „nagyobbat futott” a jeles-rajzos jegyzete, melyet a műsor közben készített.

Orbán Viktor miniszterelnök és Rónai Egon műsorvezető mindketten a saját szakterületük „doyenjei”. Ők ketten hozták össze az utóbbi napok legnagyobb mémjét, amely az interneten nagyobbat futott, mint maga az interjú – noha írásunk idején már ez is közel 800 ezres megtekintésnél jár. (Összehasonlításul: Magyar Péter 3 héttel ezelőtti Mérleg-interjújára 256 ezren voltak kíváncsiak). A miniszterelnök – az interjú közben – „megalkotta”, a műsorvezető pedig – jó érzékkel – elkérte tőle, és ország-világnak megmutatták.

A Napnál világosabb, hogy ez egy spontán akció volt, nem előre kifundált marketingfogás, amiért a felkent pr-szakemberek akár milliós összegeket is elkérnek.

A miniszterelnök „rajza”, pontosabban gondolatainak rendező kivetülése szinte azonnal mémesült, többek közt feltűnt már póló- és bögreterven, Marco Rossi csapateligazításán, modern művészeti kiállításon, tapétamintán, stb. Ahogy az várható volt, a mémesedéssel egy időben rögtön beindultak a különböző értelmezések: szimpatizálóak és kritizálóak egyaránt. A legviccesebb (bocsánat) talán Tarjányi Péter MSZP-közeli biztonságpolitikai szakértő megjegyzése volt, aki szerint nemzetbiztonsági kockázat (sic!) a „vezető elméjének” kivetítése – most persze a világ összes titkosszolgálati profilozója azon dolgozik, hogy „megfejtse” Orbán Viktort. Nos, lehet, hogy közel 30 év nyilvános szereplés, lassan 5 miniszterelnöki ciklus, a világ legnagyobb vezetőivel folytatott számtalan tárgyalás után ezzel már egy kicsit elkésetek – de ki tudja?

Természetesen a mesterséges intelligencia is hamar „képbe került”. Attól függően, hogy ki és hogyan kérdezte a ChatGPT-t, Orbán Viktor jegyzete egy briliáns vagy éppen egy szétesőben lévő elme kivetülésének tűnt fel. Ő maga egyébként így nyilatkozott róla:

A „firka-gate”, bármilyen komolytalannak tűnik is, valójában fontos üzeneteket hordoz. Nemcsak Orbán Viktor stratégiai gondolkodásának lenyomata (amire Magyar Péter jelen ismereteink szerint nem képes), hanem a laza eleganciáé és önazonosságé is, amely bármikor képes „brandet” teremteni. (Vajon a következő interjúján Magyar Péter is jegyzetelni kezd? Meg lehet tenni a téteket…) Nem beszélve a több évtizedes gyakorlati politikai tapasztalatról, amelynek felbecsülhetetlen jelentőségét a miniszterelnök minden interjújában hangsúlyozza.