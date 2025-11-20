Ne dőljünk be a "Humanistáknak!"

Szerző: Szilvay Gergely

2025. november 20. 17:35

A humanizmus egy vallás, ami ledegradálja az embert, és valójában egy szélsőbaloldali politikát takar. Nem kérünk belőle, Humanisták nevű pártként sem – írja Szilvay Gergely a Mandineren. Szemle.

„Cseh Katka és Barabás Richárd eddigi munkássága, állásfoglalásai, valamint a humanista jelző kortárs használói szolgálhatnak útmutatóul azügyben, hogy a közhelyeken túl mit is jelent a humanizmus. A honlapjukról nem tudunk meg sokat. A Partizán-interjúból már igen.

Barabás megjegyzése szerint a Humanisták az „európai, modern, nyitott, zöld, progresszív, urbánus” értékeket támogatják, jelszavuk az „emberséges Magyarország”.

Kiderült még, hogy a humanizmus az abortusz („női jog”) és az LMBTQ-„jogok” támogatását, Ukrajna pénzzel, fegyverrel és EU-tagsággal való támogatását jelenti (Cseh Katka megjegyzése szerint: katonával nem), valamint Ukrajna támogatásához tartozik még az, hogy a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére kell használni (még az EU jogászai sem biztosak abban, hogy ez lehetséges nemzetközi jogilag) – és magyar cégeket is be kell vonni az újjáépítésbe (ez mondjuk oké).

Mondjuk nem tudom, hogy humanizmus tényleg lehet-e olyan ideológia, ami a legártatlanabbak (az anyjuk méhében élő csecsemők) abortálását támogatja. Az embrió ugyanis nem a nő teste, hanem egy másik test a nő testében.

A humanizmus eredetileg a reneszánsz idején létrejött elképzelés volt, és bizonyos fajta művelődésre vonatkozott. Aztán a felvilágosodás (jobban mondva: elhomályosulás) idején már közelített a mai értelméhez,

A mai progresszív szekuláris humanizmus pedig a felvilágosodás (elhomályosulás) karikatúraszerű valóra váltása. ”