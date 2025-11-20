Juhász Péterék egykori szövetségesei megerősítették: baloldali-liberális párt a Tisza

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

A Tisza jelöltjeivel Magyar Péter az SZDSZ-t akarja hatalomra juttatni - közölte a baloldali Szolidaritás Pártja, amely korábban mozgalomként, a részben Juhász Péter által irányított Együtt 2014 összefogás tagja volt.

Nem várt helyről érkezett a megerősítése annak, hogy a Tisza Párt valójában egy baloldali-liberális párt. A Szolidaritás Pártja megdöbbenve látja, hogy A Tisza párt jelöltjei döntő részben, valójában a rendszerváltástól a 2009-ig működő liberális párt, az SZDSZ társadalmi bázisáról érkeznek.

Ezzel és a Tisza Párt gazdasági programjával a Szolidaritás Pártja szerint egyértelművé vált, hogy a háborús helyzet általi (bár szerintük a Fidesz által összehozott) nehéz gazdasági környezetet a liberális elit arra akarja kihasználni, hogy az MSZP-SZDSZ kormányzás újra hatalomba kerüljön, hogy aztán szokás szerint, az emberekkel fizettese meg az éppen aktuális gazdasági válság költségeit! - áll a párt közleményében.

Az Együtt választási felkészülését 2014-ben Bajnai Gordon vezette. A pártot végül „Együtt - a Korszakváltók Pártja” néven vette nyilvántartásba a Fővárosi Törvényszék, mivel több más szervezet korábban nyújtotta be bejegyzési kérelmét „Együtt 2014” néven. Az új párt azonnal szövetséget kötött az LMP-ből január 26-án távozott politikusok által alapított Párbeszéd Magyarországért párttal (PM). A 2014-es országgyűlési választásokon az MSZP oldalán indultak.

A kábítószerrel való visszaélés miatt pénzbüntetésre ítélt Juhász Péter folyamatosan Magyar Péter és a Tisza Párt mellett kampányol, legutóbb Gyurcsány Ferenc államtitkára, Bajnai Gordon kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizán műsorában. Szigetvári Viktor, Juhász Péterhez hasonlóan az Együtt társelnöke volt.

A Tisza Párt egyik pilisvörösvári képviselőjelölt-jelöltje Horn Gyula kormányának dolgozott, míg a másik a Gyurcsány-kormány egyik állami tulajdonú cégénél volt irodavezető. Györe-Szűcs Sándor az SZDSZ-es Kuncze Gábor belügyminiszter hivatalában gyakorolta a szakmát, Sasi-Nagy Edit pedig 2006-ban volt az Oktatási Minisztérium egyik alapítványának a titkárságvezetője - írta az Origo.

A Pécs Aktuál szerint a Tisza Párt baranyai, pécsi jelöltjei mögött régi MSZMP-s és MSZP-s háttéremberek bukkannak fel. Pécsett, a Baranya 1-es körzetben induló Ruzsa Diána neve sem véletlenül cseng ismerősen: testvére, Ruzsa Csaba gazdasági alpolgármester, akit a városban nyíltan az MSZP-hez és Puch Lászlóhoz kötnek, sőt Péterffy Attila kampánycsapatának egyik kulcsemberének tartanak. Édesapja, Ruzsa Csaba pedig a helyiek szerint „orvosbáró”, aki KISZ-esként kezdte, majd az orvosegyetem párttitkáraként folytatta – vagyis a kommunista múltja aligha vitatható. Baranya 3-ban a legesélyesebb Tisza-jelöltként Rózsahegyi Áron neve merül fel, aki a VAN mozgalom színeiben dolgozik Mohácson – a szervezetet pedig régóta az MSZP-s háttérfigurának számító Puch László embereként tartják számon.

Nem kell több, a kép összeállt! (Pedig a Momentumról még nem is beszéltünk...)