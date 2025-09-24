Charlie Kirk vére az égbe kiált

Minden szándékos gyilkosság égbekiáltó bűn, az első testvérgyilkosság óta. Káin megölte Ábelt, mire Isten azt mondta. Mit tettél? „Vedd tudomásul, hogy öcséd vére felkiált hozzám a földről”. Ezóta vannak égbekiáltó bűnök, és ezek között az első a szándékos gyilkosság. Charlie Kirk vére még inkább az égbe kiált, hiszen keresztény hitéért halt meg, mert meg akarta menteni a fiatalokat.

„Hidegvérrel megölte egy radikalizálódott szörnyeteg”, ahogy Trump mondta a temetésen. Hatalmas tömeg vett részt a temetésen, és világszerte megemlékezéseket tartottak, közöttük hazánkban is. Az ateista liberális baloldal bűne ez, és ráadásul hívei megzavarják a Kirk megemlékezéseket is Amerikában. Nem tudja többé jó útra terelni a fiatalokat, de mártír halála az emlékezetben tovább él, és hatása óriási, neve örökké fennmarad. Már ott van a mennyországban a szentek között, mint mártír. Miért kellett meghalnia?

Azért halt meg, mert a baloldal hergelte ellene a fiatalokat. Látjuk ezt hazánkban is, mióta a Tisza párt elkezdte a hergelést a jobboldal ellen, egyre másra jönnek a fenyegetések, még az „akasszuk fel” elhíresült felszólítása is előkerült. De hatása máris látszik, a megdöbbentő esemény a hit felé lendítette az embereket. Özvegye, Erika Kirk temetési beszédében azt mondta, embereket látni, akik először nyitottak ki Bibliát, embereket, akik először imádkoztak, embereket, akik elmentek misére, először életükben. A vértanúhalál hatása mindig óriási.

A gyűlöletre azonban nem gyűlölet a válasz, hanem a megbocsátás, mert Krisztus is ezt tette - ahogy az özvegy mondta. És valóban, Jézussal megszakadt a „fogat fogért” érája, helyébe lépett a megbocsátás. Ő azt mondta, ha megütnek kővel, dobd vissza kenyérrel. „Szeressétek ellenségeiteket”. Imádkozott ellenségeiért a kereszten, mert „nem tudják, hogy mit cselekszenek”. Még az ima, a Miatyánk is azt mondja, amit Jézus tanított, hogy „bocsásd meg a vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. (Mt6,12) Jól mondta Erika Kirk hogy megbocsát férje gyilkosának. Mert mi történik, ha nem bocsátunk meg? Csakis magunknak ártunk, mert az Atya sem tud így nekünk megbocsátani. Az imáink sem találnak meghallgatásra. „Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy Mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket”(Mk11, 21). Másrészt az ember meg is betegedhet, nem fog tudni aludni, nyugtalanság, depresszió lehet úrrá rajta. Továbbá ha nem bocsátunk meg, nem tudunk rendesen imádkozni, mert a meg nem bocsátás vádol bennünket, fogva tartja a gondolatokat, az érzelmeket.

Az özvegy, miután megbocsátott, folytatja a munkát, ő lesz a Charlie Kirk által alapított szervezet új vezérigazgatója. Olyan fiatalembereket mentenek meg, mint aki a férje életét kioltotta. A baloldal meg folytatja a gyűlölködést, mert keresztény értékekre, rendes családi életre tanítanak. A „hit cselekedetek nélkül halott”, ők cselekszenek, ahogy Kirk tette rendületlenül. Az özvegy megbocsátása, azonban elveheti a gyűlölködő magatartás élét, mert úgymond „parazsat tesz fejükre” a szeretet megnyilvánulás.

Nálunk is ilyen cselekedetekre van szükség. Kellenek olyan emberek, akik kiállnak és tanítják a fiatalokat, hogy ne a széles úton járjanak. Akik meggyőzik őket, hogy az Isten, haza, család nemcsak szlogenek, hanem olyan értékek, amiért érdemes élni. Kell, aki meggyőzi őket, hogy ne a baloldali hergelésre hallgassanak, ami számtalan csatornán áramlik feléjük.

Talán éppen ezt a célt szolgálja a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök , hiszen a harc a lelkekért ma már a digitális térben zajlik. Ki áll a jó oldalra, attól függ, melyik oldal a meggyőzőbb. „Nincs jobb meg baloldal, csak magyar”, Tisza párti hazugság. Mert a baloldal létezik, nem tudja elfogadni a keresztény értékeket, azzal régen szembefordult. Nekik valójában nincsenek értékeik. A jobboldal is létezik, mert ha valójában nem is keresztény, érzelmei szintjén igen, a hagyományos értékeket vallja.

A hagyományos értékekért pedig harcolni kell, ebben az értékvesztett világban. Charlie Kirk a jó harcot megharcolta, vár rá a mennyei dicsőség.

Főkép: Charlie Kirk temetése napján gyertyagyújtással egybekötött közös megemlékezés a budapesti Szent István-bazilikánál. Fotó: Szent István Intézet

Pók Katalin