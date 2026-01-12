Ma érkezik a megemelt nyugdíj a bankszámlákra

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

A kormány az idei évre 3,6 százalékos nyugdíjemelést, valamint februárban a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első heti részletének kifizetését is beütemezte. Az első megemelt nyugdíjat hétfőn kezdik utalni az érintettek bankszámláira – írja a Magyar Nemzet.

Hétfőn, január 12-én kezdi utalni a Magyar Államkincstár a megemelt nyugdíjakat. A kormány döntése értelmében 3,6 százalékkal nőtt a juttatások értéke, ráadásul a következő hónapban nemcsak a szokásos (immár emelt összegű) nyugellátást kapják az érintettek, hanem jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete is. A parlament decemberben szavazta meg a 14. havi nyugdíj folyósítását az idei évtől. Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb pluszjuttatást pedig hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat.