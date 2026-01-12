Hadházy ismét pénzt kunyerál

Szerző: Gondola

2026. január 12. 16:38

A botrányairól elhíresült Hadházy Ákos, ismét a választóktól vár pénzt, hogy a sorozatos büntetése után a kampányát is mások finanszírozzák. A folyamatosan gyarapodó országgyűlési képviselő egy külön bankszámlát hozott létre, hogy a lelkes támogatói minél többet adományozhassak - írja a Magyar Hírlap.

A ckk emlékeztet arra, hogy Hadházy Ákos rendszeres kalapozásai mellett elsősorban összeférhetetlenségéről híres, hiszen a korábban fideszes politikus ellenzékivé válva az LMP-ben futott be karriert, még társelnöke is lett, de ha szükségletei azt követelték, akkor az MSZP, a Momentum vagy éppen a Mindenki Magyarországa Mozgalom segítségét is igénybe vette. A magát függetlennek valló képviselő az ellenzéki oldalon a Tisza Párttal szemben indul a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része).

Indoklása szerint azért akarja folytatni a képviselői munkát, mert ez ad neki legitimációt, és mivel egyetlen párt sem vállalja már fel, ezért a választók pénzére számít. Leginkább azokéra, akik a korábbi parlamenti botrányai miatt kirótt büntetéseit is összedobták. Márpedig sokat kellett kalapoznia, hiszen számításaink szerint már a 12 millió forintot is meghaladta a parlamenti büntetéseinek az összértéke. Saját bevallása szerint jobb esztendőkben, mint 2022-ben történt, 7,5 millió forintnál is többet gyűjtött össze támogatóitól.

Nagyon azért nem kell aggódni Hadházy Ákosért, hiszen legutolsó, 2024-es vagyonnyilatkozata szerint több ingatlanban is 50 százalékos tulajdona van, többek között egy bécsi lakásban, amelyet még 2022-ben vásárolt meg. A mostani közadakozást annak ellenére indította, hogy egy március 21-én közzétett bejegyzésében megfogadta: „Ígérem, többet nem kérek ilyet.”