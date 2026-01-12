Újabb lépés a világháború felé? - Franciaország toborzásba kezdett

Szerző: MTI, Gondola

2026. január 12. 18:03

Elindították Franciaországban hétfőn fiatal önkéntesek toborzását az Emmanuel Macron elnök által novemberben bejelentett „nemzeti szolgálatra”, amelyet a hadsereg és a nemzet közötti kapcsolat erősítésének és az országot érő fenyegetésekkel szembeni szükségletek kielégítésének eszközeként hirdetett meg az állam.

Catherine Vautrin védelmi miniszter szerint harminc évvel a kötelező sorkatonaság felfüggesztése után a novemberben meghirdetett önkéntes szolgálat bevezetése „hosszú távú fejlődés része a hibridebb hadseregmodell felé”. Az önkéntesek 200 ezer aktív katona és 47 ezer tartalékos (80 ezer 2030-ban) mellett teljesítenek majd szolgálatot. A francia hadsereg idén háromezer önkéntest kíván felvenni – 1800-at a szárazföldi haderőnél, 600-at a légierőben és űrhaderőben, 600-at pedig a haditengerészethez –, jövőre négyezret, 2030-ban 10 ezret, 2035-ben pedig 42 500-at.

A 18 és 25 év közötti férfiak és nők áprilisig jelentkezhetnek, hogy szeptember és november között tíz hónapra csatlakozzanak a hadsereghez, kizárólag Franciaország kontinentális vagy tengerentúli területein. „A nemzeti szolgálat választása azt jelenti, hogy részt veszünk polgáraink, országunk védelmében egy olyan környezetben, amelyről érzékeljük, hogy bizonytalan” – mondta Fabien Mandon tábornok, a francia hadsereg vezérkari főnöke a védelmi miniszterrel és a három fegyveres erő (szárazföldi, légi és tengerészeti) vezetőivel tartott sajtótájékoztatón. Kifejtette: egyhónapos alapozó képzés után az egységekbe integrált sorozottak „nemzetünk ellenálló képességének megerősítésében” vesznek részt.