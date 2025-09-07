Elkezdődött a szarvasbőgés
2025. szeptember 7. 12:05

A gímszarvasok nászával kezdetét veszi a szarvasbőgés időszaka a magyar erdőkben is. Idén is számos vezetett szarvasbőgés-hallgató túrával várják az érdeklődőket az állami erdészeti társaságok - közölte vasárnap az Agrárminisztérium (AM).

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint "a túrák népszerűsége töretlen, a jelentős gímszarvas állománnyal rendelkező erdőgazdaságoknál már komoly tradíciója van a programsorozatnak. Sok helyen kisvasutazással kötik egybe az egyre több természetkedvelő látogatót vonzó kirándulásokat". A túrákat általában interaktív előadások előzik meg, ahol felkészült, tapasztalt erdész-vadász szakemberek mutatják be a vadgazdálkodás jelentőségét és a gímszarvasok életének meghatározó jelenségét, a szarvasbőgést. A szarvasok életének, viselkedésének bemutatásán túl előkerülnek a különféle bőgőkürtök is, amelyekkel az előadók élethűen imitálják az egyes hangokat - írták.

A tájékoztatás szerint "az Északerdő Zrt. Pálházán élményvonatot indít, az Egererdő Zrt. Felsőtárkányban szervez szarvasbőgő járatot, Annafürdőn éjszakai túrán vezetnek be az erdő titkaiba, míg a Vértes és Gerecse erdeiben jótékonysági túrák során élvezhetjük a különleges hangok kavalkádját. A Bakonyerdő Zrt. által kezelt erdőterületeken, a Bakony és a Balaton-felvidék erdeiben is elkezdődik a gímszarvasok násza, a szarvasbőgés időszaka. Zalaegerszeg környékén a Csömödéri Állami Erdei Vasút nyitott kocsijaiból hallgathatjuk közelebbről a bikák küzdelmét, Kaszón kisvasút zakatol végig a bőgő erdőkön, és a főváros környékén, a Pilisi Parkerdő szervez szentendrei és budapesti programokat. A nemzeti parkok, így a Duna-Dráva Béda-Karapancsán, vagy a Kiskunsági Őrjegben szintén esti programokkal készülnek".

Az AM azt írta, hogy "a gímbikák hangja egyszerre szerelmi vallomás és erőfitogtatás, mély, öblös bőgésükkel magukhoz hívják a teheneket, miközben figyelmeztetik riválisaikat is. A természet ebben az időszakban megmutatja legősibb arcát, a gímbikák először hanggal ütköznek meg egymással. Amennyiben hang alapján a másik hasonlóan erősnek ígérkezik, mint a csapatbika, úgy a kihívó felkeresi legyőzendő riválisát".

A találkozás során felmérik az erőviszonyokat egy párhuzamos séta során, ahol egymás mellett ballagva, bőgve, agancsot mutogatva próbálják eldönteni, melyikük a rátermettebb, de ha kell, agancsaik összecsapásával döntik el a harcot - ismertették.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az őszi vadászidény során korlátozásokkal is találkozhatnak a természetjárók. Az erdők rekreációs szerepe az utóbbi időben felértékelődött, egyre többen választják az aktív kikapcsolódást. Az erdőlátogatás szabályozásának a célja éppen ezért az őszi időszakban az, hogy a vadászok és a természetjárók kölcsönösen figyeljenek egymásra és a vadállományra.

Az erdőtörvény pontosította a vadászattal összefüggő szabályokat, és a korábbi gyakorlatot enyhítve lehetővé teszi a kijelölt túraútvonalak használatát a vadászati idényben is. Az állami erdészeti társaságok arra kérik az erdőlátogatókat, kirándulókat, hogy tájékozódjanak előre az időszakos korlátozásokról. A vezetett túrákon az erdész, vadász szakemberek biztosítják, hogy a látogatók biztonságban legyenek, miközben reális esélyük van meghallgatni a szarvasbőgést - írták.

"Érdemes a programot meghirdető oldalon közvetlenül tájékozódni a részletekről. Ajánlott minél előbb jelentkezni a megadott elérhetőségeken, ezek a túrák ugyanis nagyon népszerűek és hamar betelnek" - áll a közleményben.

Borítókép: Lábod, 2024. október 1. Gímszarvas (Cervus elaphus) bika a szarvasbőgés idején a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének területén 2024. szeptember 20-án napkeltekor. MTI/Kovács Attila

MTI
