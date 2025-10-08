Erre is emlékeznünk kellene

Közhely, hogy az élet olyan dolgokat produkál, amikről mi álmodni sem tudunk. Velem ilyesmi történt kb. 10 nappal ezelőtt. Pénztári sorban állás közben szóltam egy előttem álló hölgynek, hogy valószínűleg az ő újságjai estek le a földre. Ő igennel felelt. Mivel én kerültem sorra, ő meg már kint volt, nem tudtam megfigyelni az arcát. Kint megvárt, megköszönte, és csokival kínált. Akkor láttam, hogy kivel állok szemben: jelenkori történelmünk nem akármilyen szereplőjével.

2025. október 8. 08:04

Mondtam is neki rögtön, hogy sokszor voltam a kávézójában. Azonnal tegezni kezdett, és mondta, hogy ad majd nekem egy könyvet, beteszi a táskájába, hogy nála legyen, ha összefutunk. Mondtam neki, hogy ne bízzuk a véletlenre, holnap üljünk be egy kávézóba.

Az Ő Kávézója a belvárosi Haris közben nyílt meg 2003. szeptember 11-én Arcvonal Irodalmi Kávézóként, a tulajdonos, tehát dr. Mendelényi Zoárdné Tünde szervezői és háziasszonyi tevékenységeként, Orbán Viktor beköszöntőjével és a Masszi & Püski Könyvesház közös vállalkozásában. Tünde tudta, hogy a 20. századi értelmiségiek kávéházakban próbálták megváltani a világot, ő pedig ezt a hagyományt szerette volna feleleveníteni. Az ok, hogy éppen ekkor szerette volna ezt megtenni, a tragikus 2002-es választási vereség volt, amely letargiába taszította a nemzeti gondolkodású értelmiséget. Senki sem értette ugyanis, hogyan lehetséges az, hogy az eltelt szép négy év után a nép visszaszavazza a kommunista rendszert.

Hogy éppen Orbán Viktor volt az alapító ünnepség főszónoka, persze nem volt véletlen, mert polgári körök megalakítására szólított fel. Tünde fejében így pattant ki a kávézó ötlete, hiszen ugyan szűkös körülmények között, de nagyszerű emberek jelenlétével egy speciális polgári kört hozott létre. A feladat természetesen az volt, hogy kitalálják, hogyan tovább. Ötletek, erős viták, alapos és lelkes érvelések, a bele nem nyugvás voltak a legerősebb hajtóerők az irányban, mit kellene és mit lehetne tenni.

Emlékszem, többet ácsorogtunk, mint ültünk a tanítványaimmal, de a csilláron is lógtunk volna egy kávéval, ha bejutottunk volna. (Többször előfordult, hogy két órával a kezdés előtt már sorban álltunk kint.) Pláne, hogy bele is szólhattunk a nagyok és híresek vitáiba. De épp mivel nem mindig tudtunk bejutni, természetesen nem tudom felsorolni az összes nagy személyiséget, csak azokat, akiknél biztosan jelen voltunk: Makovecz Imre, Melocco Miklós, Seszták Ágnes, Hargitay András, Kondor Katalin, Stefka István, Dézsy Zoltán, Nagy Gáspár (akit még Gazsi korából ismertem testvérem révén, aki osztálytársa volt), dr. Bőzsöny Ferenc, Döbrentei Kornél,Tiffán Zsolt, Makray Katalin, Pongrácz Gergely (szintén személyes kapcsolat kicsi gyermekkoromból) és dr. Csókay András.

A világhírű Doktor Úr szavait szeretném idézni a hét évvel ezelőtt kiadott emlékkönyvből:

„az Arcvonal helyreállította, amit átmenetileg elvesztettünk. Kinyilvánította a jogunkat arra, hogy ugyanúgy, mint korábban, részesei legyünk az örömnek és bizalomnak. És a Jó Isten adott egy olyan személyt, aki képes volt ezt lankadatlan erővel szervezni szeretettel és odaadással. Köszönet Tündének, hogy megadta az Arcvonalat.”

Nem volt nehéz e sorokat idézni, mert az említett ajándék-emlékkötetből írtam ki, melynek címe: Volt egyszer egy Arcvonal. 2018-ban jelent meg a legtöbb meghívott vendég visszaemlékezésével, a címlapon a fiatal Orbán Viktorral. Mindenki a háláját fejezte ki azért a négy évért, amíg a Kávézó működött. (A megszűnés okairól nincs szó az emlékkötetben, csupán az emiatti sajnálkozásról.)

A könyvet, melyet számtalan fotó színesít, néhány nap alatt átolvastam, és így jött az a gondolat, hogy sosem szabadna elfelejteni a „hősöket”.

A könyv megjelenését támogatta: Magyar Művészeti Akadémia, Mendelényi Család, Püski Család, Dr. Stumpf István. Kiadta a Püski.

Molnár Judit