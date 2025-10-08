Latorcai Csaba: A kereszt erejére ma is szükség van

Magyarország 1100 éves történelme során számos alkalommal tapasztaltuk meg azt, hogy a kereszt valóban Isten ereje - mondta Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kedden Hévízen, a városi temetőben 1914-ben állított kereszt felújítása és újbóli megáldása alkalmából.

Erre az erőre most is szükség van, amikor megtagadja a keresztet a körülöttünk lévő világ, s benne az európai közösség, amelynek létrejöttét, jövőjét és gyarapodását maguk az alapító atyák éppen a kereszt erejére alapozták

– tette hozzá Latorcai Csaba. Úgy fogalmazott: „számunkra, magyarok számára október a hősiesség és a szabadság vágyával átszőtt ébredésnek a hónapja”, erre emlékeztet a tizenhárom kivégzett hős magyar honvédtábornok helytállása éppúgy, mint 1956. október 23-a hősiességét követően ismételten ránk szabadult szovjet elnyomás.

A kereszt erejére ma is szükség van, amikor „láthatjuk, mi folyik Németországban, hova jutott a francia demokrácia vagy éppen a legendás svéd jóléti társadalom”.

Ebben az önmagából kifordult világban kell ma szinte egyedül a józanság hírnökeként kitartanunk nekünk, magyaroknak az Isten, a haza és a család mellett.

Mi, magyarok vagyunk azok, akik felvesszük a kesztyűt, és megálljt parancsolunk az önpusztítás rohamosan terjedő vírusának – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.

Hangsúlyozta, a keresztény-nemzeti kormány elkötelezetten szolgálja a magyar emberek érdekeit, „reményteljes és kiszámítható jövőt kínálunk azzal, hogy tovább folytatjuk az adócsökkentés politikáját, a családok támogatását és garantáljuk a nyugdíjasok anyagi biztonságát”. A fiatalok saját otthont teremthetnek, kiemelt pályázatokkal és célzott támogatásokkal segítik a vidék fejlesztését, fejlődését és a gazdákat - sorolta az államtitkár.

Leszögezte: kitartunk a béke mellett és kimaradunk a háborúból, távol tartjuk az illegális migránsokat, nem engedjük, hogy felforgassák és erőszakosan megváltoztassák az ország rendjét és biztonságát. De ne legyen senkinek illúziója, mert

készen állnak azok az újmarxista, liberálkommunista erők itthon és külföldön, akik Magyarországot jó pénzért és a hatalomért ugyanúgy tönkretennék és a reménytelenségbe, a kiszámíthatatlanságba taszítanák, mint tették azt Nyugat-Európával,

a szeretet helyett a gyűlölet magvát vetve el – figyelmeztetett az ügyvezető alelnök. Hozzáfűzte, ha hazai helytartóik kormányra kerülnek, akkor adócsökkentés helyett adóemelés lesz, egészséges családok helyett LMBTQ- és genderpropaganda lesz az óvodákban és az iskolákban, értékálló nyugdíjak helyett elszegényedés, munka helyett megalázó segélyezés, saját otthon helyett otthontalanság, béke helyett háború lesz.

Elődeink, köztük a tizenhárom aradi vértanú erőt adtak és mindmáig adnak is mai utódaiknak ahhoz, hogy a jövőnket meghatározó döntésekben éberek és józanok maradjunk, „mert csak ez jelenthet garanciát arra, hogy meg tudjuk őrizni Magyarországot magyarnak békében és biztonságban” – folytatta Latorcai Csaba. - Erről fog szólni minden az előttünk álló időszakban, erről szól a közeli és a távoli jövő, mert

rajtunk áll vagy bukik, hogy ezt a közös jövőt reményteljessé vagy reménytelenné tesszük.

A munkát el kell végezni, mert Európának és benne hazánknak is csak a keresztény, illetve az abból táplálkozó kereszténydemokrata értékek mentén lehet jövője. Mi, magyarok legyünk a remény és a béke hírnökei, járjuk a saját utunkat, a magyar utat – hangoztatta az államtitkár.

Naszádos Péter (független) polgármester arról beszélt, egy független városvezetőnek ki kell maradnia a nagypolitikából, mert minden embert képviselnie kell, ugyanakkor együtt kell dolgoznia a mindenkori kormánnyal, mert így lehet előmozdítani a város és a térség fejlődését.

Jelezte, már korábban kezdeményezte, hogy legyen Hévíz „az ökumenikus kereszténység fáklyája”, ennek részeként a városban Boldog Bódi Mária emlékére szobrot helyeznek el, a településről indul majd Európa első biciklis zarándokútja, néhány héten belül pedig Szent II. János Pál vérereklyéje érkezik meg a hévízi Szentlélek-templomba. Hévíz nemcsak a test, hanem a lélek gyógyító helye is legyen! - jelentette ki a polgármester.

kdnp.hu/MTI